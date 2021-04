María O´Donnell sorprendió a todos en MasterChef Celebrity 2 con una confesión

Masterchef Celebrity es una competencia gastronómica en la cual todas las figuras deben utilizar todas sus habilidades y sentidos para crear tremendos platos de acuerdo a los desafíos creados por la producción. Sin embargo, el lunes por la noche, María O´Donnell sorprendió a todos al revelar que tiene anosmia, pérdida total del olfato.

La consigna fue crear un plato con ingredientes de otoño y la periodista decidió presentar una tira de asado con puré de membrillo y graten de vegetales de estación. No obstante, en el momento de la devolución, todos los jurados remarcaron que la guarnición estaba pasada de vinagre.

Cuando Germán Martitegui probó el plato, instantáneamente manifestó: “Huelo desde acá el vinagre”. Para sorpresa de todos, la participante del reality respondió: “Yo no huelo, soy anósmica. Nunca olí en mi vida”.

“Cocino y pruebo los sabores, pero hay un sentido que no tengo. No siento que eso sea una gran desventaja”, explicó la periodista ante la conmoción de todos en el estudio.“Cerrá los ojos y olé eso. A ver...”, empujó el jurado a la periodista, quien volvió a repetir: “No huelo, Germán. No huelo nafta”. A pesar de su comentario, María lo probó y explicó:"Te puedo decir que hay algo fuerte, pero no te podría decir qué es. ¿Casi los maté en vinagre?”.

Después de que los jurados terminaran de dar sus observaciones sobre el plato, Santiago del Moro compartió una breve reflexión sobre la falta de sentidos de la comunicadora: “No poder sentir los olores para cocinar es fundamental, como te dijo el jurado. Me llama mucho la atención que nunca lo usaste a tu favor...”.

“No, no, no. Me interesa que se hable de esto porque es una cosa de la que se habla poco. Y con todo lo del coronavirus de repente esto se empieza a hablar y está bueno”, concluyó la periodista sobre la anosmia.

Diario Show