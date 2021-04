Vence un plazo clave para el cobro del salario familiar en Corrientes

El titular del Instituto de Previsión Social, Marcos Amarilla recordó que este jueves, 15 de abril, vence el plazo para la presentación de la documentación respaldatoria para el beneficio del salario familiar y solicitaron anticipar la gestión para evitar una congestión en las oficinas.

"Solicitamos a todos aquellos que aún no realizaron el trámite lo hagan para no dejar de percibir el beneficio atendiendo a que no se prorrogará la fecha que es hasta este jueves inclusive", dijo Amarilla este martes y explicó que los certificados se pueden presentar en la Casa Central del organismo, sedes del interior y en las oficinas móviles.

"Si bien quedan 48 horas pedimos a los beneficiaros que puedan realizar el trámite lo antes posible para evitar gran concurrencia el día jueves 15 de abril" dijo el funcionario.

Amarilla informó que la documentación comenzó a recibirse en el organismo desde el pasado lunes 8 de marzo: los beneficiarios deben presentar certificado de escolaridad y de supervivencia, lo que evita la pérdida del beneficio.

Vale recordar que en la Casa Central se estableció doble turno de atención, el matutino de 8 a 12 horas y vespertino de 14 a 18 horas, con lo cual los afiliados y afiliadas podrán evitar aglomeraciones y respetar las condiciones sanitarias que exige la pandemia.

Asimismo, se podrán presentar los certificados en las cinco oficinas fijas del organismo ubicadas en Buenos Aires (Casa de Corrientes) y en el interior, en Mocoretá, Mercedes, Santo Tomé y Saladas, así también en las oficinas móviles que recorren diariamente el interior y en los barrios Mil Viviendas, Laguna Seca, Molina Punta y 17 de Agosto de la capital.