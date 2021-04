PJ: aseguran que no se puede hablar de candidatura sin el nuevo interventor

El presidente del bloque justicialista, el diputado provincial César Víctor Acevedo, de cara a las elecciones 2021 aseguró que no es el mejor momento del peronismo, pero que no se puede hablar de candidaturas hasta que se designe al nuevo interventor.

En una entrevista con LT7, el legislador del Frente de Todos brindó un panorama de la situación del sector de cara a las elecciones, y adelantó que la situación del PJ en cuanto al nombramiento de su interventor aún es tema que no está resuelto. Cabe recordar que semanas atrás se había barajado el nombre de Aníbal Fernández y surgió también la figura de un referente chaqueño ligado a la escena nacional.

“No hay nada concreto, se estipula, se habla en los pasillos”, admitió Acevedo. Asimismo, señaló que esta es una cuestión que se encuentra sin resolución, lo cual podría potenciar el atraso de resoluciones de mayor envergadura. “Lo que está en juego es el futuro de nuestra provincia y nuestra gente.

Sería importante poder avanzar”, afirmó.

Al hacer referencia a la interna del partido, sentenció: “La situación del peronismo no es la mejor”. “Por supuesto que la pregunta de los compañeros es ‘¿qué hacemos?, ¿quién va a ser nuestro candidato, nuestra candidata?’, pero mientras no se defina la intervención, de esto no se puede hablar”, aseveró.