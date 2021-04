La China Suárez tiene coronavirus

La China Suárez contrajo coronavirus, pocas horas después de realizar una sesión de fotos para una marca de ropa deportiva.

La actriz se realizó el hisopado tras darse cuenta que perdió el olfato y el resultado fue positivo. Es por eso que la artista se encuentra aislada.

"La China Suárez, confirmado, está con covid positivo. Ayer estaba haciendo unas fotos de la marca deportiva que tiene ella, se sentía muy bien, pero en un momento se dio cuenta que no tenía olfato. Ella se sentía perfecta, no tenía fiebre, nada, pero Eugenia ahí se da cuenta que no tiene olfato. Enseguida consulta a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo. Enseguida se va y se aisla”, reveló Maite Peñoñori en "Los Ángeles de la Mañana".

Luego la panelista contó cuál fue la reacción de la joven luego de haberse enterado que se contagió la enfermedad: "La China avisó instantáneamente al colegio de su nena, Rufina, y a todas las personas que habían estado con ella, las últimas 24 horas”.

Además, en el ciclo informaron que Eugenia estuvo grabando una ficción junto a Benjamín Vicuña y se realizó varios testeos que dieron negativos. Hasta el momento, el único síntoma que presentó la artista fue la pérdida de olfato y se encuentra bien.

Diario Show