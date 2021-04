El Presidente pidió que se analice la realización de la Copa América

El presidente Alberto Fernández pidió este jueves "ser muy sensatos" y "analizar muy bien" la realización de la Copa América de fútbol, prevista entre el 13 de junio y el 10 de julio en la Argentina y en Colombia, en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos. Tenemos un tiempo para adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema", dijo el mandatario durante una entrevista con Radio 10, a propósito de las nuevas restricciones por la segunda ola de Covid-19.

Con respecto al fútbol en general y la situación derivada de la pandemia, Fernández señaló: "Me preocupa lo que pasa con el fútbol y eso que los planteles con más contagios ni salieron del país. Son plantes que no han salido de la Argentina y los contagios se repiten. Eso no es otra cosa que ser producto de una sociedad donde los contagios aumentan".

El jefe de Estado resaltó también que "hay que actuar con mucha atención", al referirse a los viajes de los equipos argentinos por la Copa Libertadores de América.

"Las autoridades deportivas deben actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar cuando salgamos de la Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún", manifestó el Presidente.

Fernández, quien recibió el miércoles el alta médica tras cursar la enfermedad con tranquilidad (gracias a haberse vacunado con dos dosis de la Sputnik V), aseguró que "a nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pude distraerme en estos días de encierro que tuve que pasar son los partidos de Argentinos Juniors, aunque no me dieron satisfacciones porque fueron dos partidos 0 a 0 y no lo disfruté".

"Para todos los argentinos el fútbol es una pasión y un momento de esparcimiento muy importante. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado", aclaró, en referencia a las decenas de casos de coronavirus que tuvieron planteles como Gimnasia La Plata, Sarmiento de Junín, Banfield, Independiente y Huracán, entre otros, o San Lorenzo, que volvió de Brasil con dos de sus futbolistas contagiados.

A partir del 30 de abril comenzará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021, en la que participarán como representantes argentinos Boca, River, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Vélez.

En el caso de la Copa América 2021, se jugará del 13 de junio al 10 de julio por primera vez en dos países, Argentina y Colombia, y su partido inaugural será entre la Selección nacional y Chile en el estadio Monumental de River en Buenos Aires, el próximo 13 de junio, dos días después de lo previsto inicialmente.

El paraguayo Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el martes último la donación de 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la compañía farmacéutica china Sinovac.

Estas vacunas están previstas para inocular a las delegaciones de los equipos participantes en los principales torneos masculinos y femeninos de la región, con el propósito de garantizar la disputa de los torneos continentales, incluida la Copa América.

La Copa América 2021, que tendrá como participantes a los 10 seleccionados de las Confederaciones Miembro frente a la baja de los dos equipos invitados, Qatar y Australia, por las complicaciones derivadas de la pandemia, programó la final para el 10 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Argentina encabezará el Grupo A que integran Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia; Colombia integrará el B con Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.

En nuestro país, los cuatro estadios que se utilizarán son el Monumental (Buenos Aires), Mario Kempes (Córdoba), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Este miércoles, en el que se registraron 25.157 nuevos casos y 368 muertes por Covid-19 en una semana récord en materia de contagios, el presidente Alberto Fernández tomó medidas que a partir de la medianoche de hoy restringirán la circulación y las actividades recreativas, educativas, culturales y deportivas hasta el 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque no se suspendió el fútbol profesional.

Telam