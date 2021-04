Alex Caniggia fue demorado por ir en su auto a la madrugada

Por la segunda ola del coronavirus, el Gobierno lanzó medidas para frenar los contagios y restringió la circulación desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana en aquellos lugares del país de alto riesgo epidemiológico. Las personas consideradas esenciales deben tramitar un permiso, con el que podrán circular en cualquier horario para ir a trabajar o volver a su hogar.

En la madrugada de este jueves, Alexander Caniggia salía de las grabaciones de Masterchef Celebrity cuando fue parado por un control policial mientras circulaba en un vehículo desde Martínez hasta Hudson, donde vive. Según relató el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, estuvo demorado en una comisaría y pidió ayuda de su abogado, Alejandro Cipolla.

En su cuenta oficial de Instagram, el participante del reality de Telefe les contó a sus cientos de seguidores lo que le estaba pasando. “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, señaló en un video que grabó en el momento que fue demorado por personal policial.

En otra historia, el hermano de Charlotte Caniggia contó que ya había podido solucionar el problema con la Policía. “Bueno, pana, salimos de la comisaría después de tres horas... jajaja”, le dijo Alex a un amigo que lo acompañaba. “No me da risa, veníamos de trabajar”, le respondió el joven, enojado.

En diálogo con Teleshow, Alejandro Cipolla explicó más detalles de este episodio: “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar (Masterchef). Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma”. Respecto a las tres horas de demora que el mismo Alex contó en sus redes, el abogado aclaró: “No hubo demora, fue algo que contó Alex para las redes para que la gente tome conciencia de que si sale solo debe ser por motivos especiales, en el caso de él su trabajo, ya que es sumamente cuidadoso por motivo del covid”.

Mientras que Fabián Speroni, representante de Alex, afirmó a este medio: “Los paró la Policía y presentaron los papeles que tenían todo en orden. Estuvieron un rato. Son chicos y pusieron esas historias (en Instagram). La Policía se portó de diez y ellos tenían todo. Era un simple control que muchas veces hacen en la ruta que va desde Martínez a Hudson, que es donde vive, cerca de La Plata. No les pasó absolutamente nada”.

Esta no es la primera vez que Caniggia tiene problemas de este estilo. En marzo del año pasado, el joven y su novia de ese momento, Macarena Herrera, quedaron bajo prisión domiciliaria después de haber sido detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena obligatoria. Además, el auto en el que estaban circulando, un Fiat Cinquecento, fue secuestrado.

A partir de este viernes habrá nuevas medidas para frenar el coronavirus, anunció el presidente Alberto Fernández a través de una cadena nacional. Las restricciones a la circulación serán entre las 20 y las 6 de la mañana. En los próximos 15 días quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Además, las actividades comerciales funcionarán entre las 9 de la mañana y las 19. Las actividades gastronómicas funcionarán con la modalidad de entrega a domicilio luego del horario permitido. Y por primera vez, según dispuso el mandatario, el Ejército Argentino saldrá a las calles para “colaborar con los controles sanitarios”.

Además, Fernández anunció que decidió suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril. Se retornará a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. La decisión de cambiar el formato de las clases retrata la gravedad del escenario sanitario.

