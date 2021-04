Sin espectáculos en Capital: Tassano explicó que es una medida preventiva

Desde ayer, en la ciudad de Corrientes rige la prohibición de realizar espectáculos en vivo, ya sea en ambientes cerrados como al aire libre. El intendente Eduardo Tassano aseguró que se trata de una medida preventiva para evitar que se dé un pico de casos en las próximas semanas.

“Hay varias razones por las que decidimos esto. Primero que en la provincia estamos teniendo diferentes números de casos y en Capital nos venimos manteniendo en 100 contagios diarios, no hay un descenso y creemos que todos los factores que aumentan la movilidad, aumentan los casos, así que queremos hacer foco en la noche para poder encauzar un poco esto”, sostuvo en declaraciones a LT7.

En este mismo sentido, señaló que se trata de una medida preventiva. “Si bien nosotros tenemos niveles de testeos que nos dan precisión y también estamos atentos a la prevención, no queremos estar con el pico en dos o tres semanas. No queremos un aumento de casos por no haber tomado medidas preventivas”, enfatizó.

Al cierre de la entrevista, el intendente capitalino admitió que “un poco la idea es que queremos concientizar, prevenir y ponernos de acuerdo y por eso a veces tenemos que tomar medidas restrictivas que no son del agrado de todos”.

Revisión

Distintas asociaciones de músicos, actores y artistas en general salieron a pedir que se revea esta decisión que afecta directamente a un sector que viene golpeado fuertemente por la pandemia, además de sostener que en todo momento se cumplieron rigurosamente los protocolos sanitarios.

“Nuestro petitorio es que sepan considerarnos trabajadores esenciales y realmente necesitados de nuestra actividad para el sustento diario. En cuanto al movimiento y circulación de personas, tomamos más medidas de cuidado que cualquier local de gastronomía de la ciudad, el tiempo de permanencia es menor, la distancia entre personas es mayor, todos los artistas y el público están registrados en planillas, se les comprueba la temperatura y se los desinfect con alcohol en gel”, aseguraron en una nota presentada al mandatario provincial.

“Se ha comprobado que nuestros esfuerzos por cumplir los protocolos de distanciamiento y burbuja social han dado como resultado que ningún espacio cultural autogestivo se haya transformado en un foco de contagio”, aseguraron.

Y para cerrar, sostienen que están de acuerdo y acompañan la suspensión de eventos masivos donde se hace difícil mantener el control sobre los protocolos vigentes, “pero no es nuestro caso”, sostuvieron, en la misiva firmada por la Asociación de Espacios Culturales Independientes de Corrientes (Aecic), Músicos Independientes de Corrientes (Mico), Artistas callejeros y Cooperativa Jaguar Azul.