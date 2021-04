Todas las vacunas salvan vidas

Por Dr. Diego Montes de Oca*

Publicado en Télam

Hoy en día hay gran ansiedad para recibir la vacuna de covid. Es muy importante que los grupos de riesgo se la apliquen, porque disminuye notablemente la enfermedad grave.

Se debe aclarar el concepto de que no evitan en un 100% la enfermedad (ninguna vacuna lo hace). La efectividad va del 70 al 95% y está bien aplicarse la que te toque, ya que no se podrá elegir por ahora. Las que se están aplicando son una de Rusia, otra de India y otra de China. No importa de dónde vengan. Si están aprobadas, son seguras y efectivas.

Tenemos que tener en cuenta que hay un calendario de vacunación en Argentina que es un ejemplo en el mundo y nos brinda la posibilidad de protegernos contra muchas enfermedades. Este aspecto es uno de los logros de Argentina en materia de salud.

El espectro de enfermedades infecciosas es enorme y los esfuerzos se centraron más que nada en virus y bacterias que causaban grandes daños y se lograron prevenir con vacunas.

Como primer comentario, más peligroso que el covid en embarazadas y niños es la influenza y el neumococo. La influenza genera la famosa gripe y el neumococo produce miles de neumonías, meningitis y otras infecciones. En 2018 fallecieron 32.000 personas de gripe y neumonía, una cifra que causa escalofrío, como si hubiésemos tenido desde siempre una epidemia oculta.

La vacuna de la gripe se da todos los años en los grupos de riesgo (embarazadas, niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, diabetes, defensas bajas y obesidad, entre otros) y la de la neumonía está también en el calendario que se aplica en dos dosis separadas de un año y no aplica en embarazadas, pero similares indicaciones que la de la gripe y se suman los fumadores.

Las embarazadas son un grupo que siempre debemos proteger, además de la influenza, se debe aplicar luego de la semana 20 la vacuna que protege contra tétanos, difteria y tos convulsa, protegiendo también al bebé.

Siempre asociamos las vacunas a los niños, pero hoy el concepto clave es que son para toda la familia, incluido obviamente los adultos mayores.

Las vacunas importantes que se aplican en niños son para la tuberculosis, hepatitis A y B, poliomielitis, difteria, tétanos, tos convulsa, sarampión, rubeola, varicela y diarrea. En los adolescentes la vacuna contra meningitis y HPV. En adultos la vacuna contra la gripe y neumonía ya mencionada, y la doble adultos que cubre contra tétanos y difteria.

Junto con el agua potable y las cloacas, las vacunas salvan la vida de millones de personas en todo el mundo, estemos atento al carnet de vacunación y a lo que nos indica el médico de cabecera.

La medicina debe dejar de ser el arte de curar para pasar a ser el arte de prevenir.

(*) Médico pediatra, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.