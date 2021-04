Repatriaron a un correntino que vivía en situación de calle en Asunción

La delegación correntina del Inadi, en conjunto con Migraciones y el Consulado, logró después de tres meses de gestión repatriar a un correntino que vivía en situación de calle en Asunción, Paraguay. Ya se reencontró con su familia.

El joven perdió su trabajo en el vecino país en diciembre del año pasado. De forma inmediata quedó en situación de calle e incomunicado con su familia de origen que reside en la Capital de Corrientes.

Desde ese entonces, su madre se encontraba en total incertidumbre respecto a su paradero, por lo que se contactó con referentes de derechos humanos de la provincia para buscar ayuda.

La familia temía que termine preso por “no guardar los protocolos”, ya que por su situación de calle no usaba barbijo.

“Él no estaba guardando los protocolos, y en el Paraguay es mucho más estricto, el toque de queda es a las 18 hs. y tenía miedo de que lo detengan, yo no sabía nada de él”. En diálogo con LT7, su mamá relató que el hijo entró en un espiral depresivo tras la muerte de su hermano Kevin en abril del año pasado en una protesta por falta de condiciones higiénicas para prevenir contagios por covid-19 en la Unidad Penal Nº 1.

“Mi hijo entró en un estado depresivo al no poder estar en el momento en el que murió el hermano, no poder brindar contención y venir a despedirlo. Es ahí cuando empieza todo el proceso de deterioro de su salud mental”, indicó la madre.

“La primera imagen cuando lo veo cruzando la frontera yo no lo conocí, mi hijo estaba irreconocible, no lo conocí. Era robusto, lo encontré muy flaco. Demacrado totalmente, me costó identificarlo”, detalló.

(IRB)