La fuerte definición de Bielsa sobre la creación de la Superliga europea

El actual entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, se pronunció sin titubeos sobre la posible creación de la Superliga europea y se manifestó completamenbte en contra.

"Los más poderosos lo son por lo que producen y lo que convocan. Pero el resto son indispensables. Y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso del crecimiento de los fuertes", expresó el ex técnico de la Selección Argentina.

Y continuó en su desarrollo, a la vez que lamentó la coyuntura del fútbol actual: "Pero la lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está afuera de eso, es que los poderosos sean más ricos y que los débiles sean más pobres".

Guardiola: "No es un deporte si el éxito está asegurado"

El catalán Josep "Pep" Guardiola, entrenadordel Manchester City -uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga europea-, admitió su incomodidad por el flamante anuncio y se opuso a que sea un torneo cerrado ya que no sería un deporte "si el éxito está asegurado".

"No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder", afirmó este martes en la conferencia de prensa previa al partido que su equipo jugará ante Aston Villa, por la fecha 32 de la Premier League.

Un día después del comunicado del City, como uno de los 12 clubes fundadores de la flamante Superliga europea, "Pep" admitió su incomodidad ya que se enteró del anuncio "unas horas antes" y que "nadie" del club ofreció más detalles que lo publicado.En este sentido, le pidió a los presidentes involucrados que hablen "más claramente sobre hacia dónde se dirige el fútbol".

"He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más", planteó.

A pesar de no avalar del todo la creación de la nueva Superliga, Guardiola no quiso posicionarse del lado de la UEFA, una entidad que para él "ha fallado". "No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira por sus intereses, la UEFA también. En la parte más importante de la liga, cuando luchamos por títulos, (Robert) Lewandowski (goleador del Bayern Múnich) no pudo jugar contra el PSG porque se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar. Cada uno mira por sus intereses", apuntó.

Para Pellegrini es una "idea dañina"

También se pronunció sobre la nueva competencia el entrenador chileno Manuel Pellegrini, actual DT del Betis, para quien la creación de la Superliga europea "es una idea dañina para destrozar el fútbol nacional.

Pellegrini explicó que "mientras mejor sea La Liga y se equipare el reparto televisivo, mejor será el sostén del fútbol y la formación de todos los jugadores", pero la creación de la Superliga europea "destrozará el fútbol nacional".

El DT chileno conoce de cerca un experimento parecido, la Liga Sudamericana de Clubes, que se quiso poner en marcha en 2016 y de la que eran fundadores Boca, River, San Lorenzo, Racing, Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo Colo, Liga de Quito, Olimpia, Cerro Porteño, Melgar, Sporting Cristal, Nacional, Peñarol y River de Uruguay, a los que se unieron también los brasileños Corinthians, Inter de Porto Alegre y Sao Paulo.

"Esa idea no prosperó en Sudamérica. No creo que sea bueno no valorar el mérito para ir a competiciones europeas, tampoco veo una liga española sin los tres grandes", destacó el actual DT del Betis citado por el diario Mundo Deportivo.

El silencio de Zidane

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que no es su trabajo opinar sobre la creación de la Superliga de Europa, y aseguró que "eso es cuestión de una persona, el presidente (del club "merengue", Florentino Pérez) y no voy a opinar al respecto".

"Es una cuestión de una persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo estoy pendiente del partido, no estoy para hablar de eso. No es mi trabajo. Mi opinión sobre la Superliga no la voy a dar", dijo durante la conferencia de prensa previa al partido del miércoles ante el Cádiz por la Liga española, donde Real Madrid es escolta, a tres puntos del líder Atlético de Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, es el flamante titular de la Superliga.

Telam