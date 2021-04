Cine en casa: cuatro películas para ver los últimos días de abril

Amazon Prime Video se guardó para fines de abril un estreno exclusivo: la película Without Remorse. A su vez, preparó otros tres títulos en los que prima la acción y el suspenso para entretener a sus usuarios.

Producciones suecas, españolas y estadounidenses son las apuestas de la plataforma de streaming para lo que queda del mes.

22 de abril: Horizon Line (2020)

Para aquellos cinéfilos que extrañan los estrenos de los jueves, este 22 de abril Amazon Prime Video sumará a su catálogo Horizon Line, una película de suspenso sueca de 2020, de esas que tienen al espectador con el corazón en la garganta hasta el final.

Sara (Allison Williams) y Jackson (Alexander Dreymon) se suben a un avión Cessna para ir hasta la boda de unos amigos, que se celebrará en una isla tropical. Pero, en medio del viaje, el piloto (Keith David) sufre un infarto fatal y la pareja debe ingeniárselas para mantener el control de la nave y no precipitarse al mar. No saben dónde están, no logran comunicarse con la torre de control, ni tienen conocimientos para aterrizar el avión. Para peor, se avecina una aterradora tormenta.

La película de 92 minutos de duración, dirigida por Mikael Marcimain, se estrenó el 29 de octubre pasado en Países Bajos, y llegó a los Estados Unidos bajo el sistema on demand en enero de 2021.

23 de abril: No matarás (2020)

Esta película de acción española, dirigida por David Victori, fue estrenada en cines en octubre del año pasado. Su protagonista Mario Casas se llevó todos los halagos de la crítica y su papel en esta producción le valió el premio Goya, el Feroz y el Gaudí a la mejor interpretación masculina. En el elenco, también lo acompañan Milena Smit, Elisabeth Larena y Fernando Valdivielso.

Dani (Casas) es un hombre bondadoso que tiene una confrontación mortal inesperada. Frente a esta situación, sus instintos se activan para eliminar la evidencia del crimen que cometió al autodefenderse. ¿Podrá escapar libremente después de matar a alguien?

29 de abril: Dreamland (2019)

Finn Cole interpreta a Eugene Evans, un joven que sueña con escapar de su pequeño pueblo en Texas en medio de la crisis de los años 30, cuando descubre a una fugitiva ladrona de bancos herida, llamada Allison Wells (Margot Robbie). El protagonista necesita la jugosa recompensa que ofrecen por su cabeza, pero está cautivado por su belleza, por lo que deberá tomar una decisión que afectará las vidas de quienes ama.

En esta película, dirigida por Miles Joris-Peyrafitte a partir de un guión de Nicolaas Zwart, además cuenta con las interpretaciones de Travis Fimmel (Warcraft), Kerry Condon (Avengers: Infinity War), Darby Camp (Big Little Lies) y Lola Kirke (American Made).

Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca, el 28 de abril de 2019. Luego, tras la llegada de la pandemia de coronavirus, fue lanzada on demand por Paramount Pictures.

30 de abril: Without Remorse (2021)

Traducido al español como Sin remordimientos, este thriller de acción estadounidense está basado en la novela homónima, publicada en 1993 por Tom Clancy, y derivado de la serie de películas de Jack Ryan. Es un súper estreno, ya que fue originalmente producido y programado para lanzarse en cines pero, debido a la pandemia de Covid-19, Amazon Studios adquirió los derechos y lo lanzará en Prime Video este 30 de abril.

En el film, John Clarck (Michael B. Jordan), un miembro de elite de la Marina de los Estados Unidos, descubre una conspiración internacional mientras busca justicia por el asesinato de su esposa. Este militar implacable persigue a los asesinos uniendo fuerzas con su colega Karen Greer (Jodie Turner-Smith) y un oscuro agente de la CIA, llamado Robert Ritter (Jamie Bell). La misión expone un plan secreto que amenaza con involucrar a los Estados Unidos y a Rusia en una guerra.

Escrita por Taylor Sheridan y Will Staples, y dirigida por Stefano Sollima, esta película comenzó a filmarse en Berlín el 25 de octubre de 2019 y se terminó de rodar en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2020.

La Nación