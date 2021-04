Qué dijo Santi Maratea sobre la noche con la correntina Joaquina

Joaquina, una correntina que reside en Miami fue protagonista de una divertida anécdota contada por Santi Maratea, el influencer del momento. “Están todos muy consternados con quien es Joaquina”, dijo el joven que consiguió los 2 millones de dólares para comprar el remedido más caro del mundo para Emmita.

Las redes sociales del influencer argentino Santi Maratea se potenciaron días atrás luego de que el joven lograra (en diez días) juntar el dinero que necesitaban los padres de la niña Emmita para comprar el medicamento más caro del mundo. “No quiero que piensen que soy un santo” había dicho entonces y agregó “van a ver que ya los voy a hacer enojar de vuelta”.

Aunque el feed de su instagram casi no tiene publicaciones, Maratea se las ingenia para estar siempre en boca de todos y una de sus estrategias consiste en contar su vida en las historias de IG. Justamente allí fue donde el lunes por la tarde “el Santi” relató un episodio cuyo eje era un encuentro inesperado con Lali Espósito, pero que sin embargo llamó la atención por la cantidad de veces que nombró a una tal Joaquina que lo estaba acompañando.

Se trata de la correntina Joaquina Romero Sirio, por quien Maratea se sorprendió al señalar que “están todos muy consternados con quien es Joaquina”, según dijo tras corroborar que la chica ya era tendencia en Twitter.

“Joaquina es una piba que conocí hace una semana en la calle y nos juntamos a charlas otra vez”, tuvo que explicar antes de seguir contando lo que había sucedido esa noche.

“Apareció Lali Espósito y nos sentamos en un bar los tres y nos tomamos una birra. Después me escribió Nicki Nicole y me dijo “Hoy jangueamos en casa viene el Biza (por el productor Bizarrap) ¿te copás?, la miro a Lali, la miro a Joaquina que estaba onda “Santi yo me estoy comiendo un flash” y cada uno se fue a bañar a su casa.

No trascendieron mayores detalles de lo que fue la noche en la casa de Nicki Nicole ya que Maratea se limitó a contar “y así fue que volví a las 7 de la mañana a mi casa y me quedé dos horas mirando el mar”. Vale señalar que en un momento del relato Maratea dio a conocer el instagram de Joaquina (@joachnomas) y viralizó así de manera automática las redes sociales de la correntina.

(Verónica Echezárraga)