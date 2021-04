Camau: “Para ser candidato uno debe estar convencido del proyecto en el que quiere estar”

No dijo qué es lo que va a hacer, pero sí dejó en claro qué es lo que no va a hacer. Se trata del senador Carlos Mauricio “Camau” Espínola, referente político y potencial candidato a gobernador por un armado opositor que puede o no estar dentro del PJ. Así de ambigua todavía está la cosa. Pero no solo esa: hay otras que además se manifiestan confusas y hasta contradictorias.

El exintendente y dos veces candidato a gobernador por el peronismo, dijo que “para ser candidato primero hay que estar convencido del proyecto y del lugar en el que uno quiere estar”. Fue anoche en el programa Final Abierto, que se emite todas las semanas por las plataformas del diario El Litoral.

Además, entrevistado por los periodistas Eduardo Ledesma, Gabriela Bissaro y Carlos Simón, sostuvo: “Los procesos internos no me preocupan”. “Me preocupan más los proyectos que vamos a construir, quiénes van a ser nuestros aliados”, dijo. También mandó un mensaje, al mejor estilo Ricardo Colombi: “Nadie me condiciona, porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer o decir”. Aquí un extracto de la nota:

—Ricardo Colombi te nombró candidato a gobernador…

—No, falta mucho... Que Ricardo diga lo que van hacer los demás es un poco raro. Creo que ellos todavía deben resolver internamente quién va a ser su candidato y después nosotros definiremos, o definiré yo, en qué lugar y cómo estaremos trabajando en la provincia.

—Pero no solo Colombi lo dice. ¿Hay algo de cierto?

—El peronismo está en el proceso de tener candidatos y tiene que tener alternativas como también lo tendrá el oficialismo, pero son resoluciones internas de cada partido y después personales. De la misma manera, cuando uno le pregunta a Ricardo, dice voy a estar donde decida… porque, lógico, para ser candidato primero hay que estar convencido del proyecto y lugar en el que uno quiere estar. En eso yo quiero tener mucha tranquilidad.

—¿Qué te pasa a vos cuando escuchá las consideraciones de tus posibles candidaturas?

—En lo personal me da satisfacción, porque soy alguien importante como persona o parte de un proyecto, porque si me ponen en un lugar u otro, significa que puedo aportar, pero tampoco significa que eso me haga creer.

De vuelta: no son las candidaturas lo que debemos discutir en este proceso, sino el rumbo que queremos para nuestra provincia, es decir, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a generar inversión, cómo vamos a superar los problemas estructurales que hace muchos años viene teniendo Corrientes como provincia y todavía no los pudo superar.

—¿Pero cómo responder problemas de la gente si lo interno aún no ordenan?

—Eso se ordena por quién tuvo la capacidad de generar mayor acompañamiento de la sociedad, que es la que tiene que votar ese día, por eso los procesos internos a mí no me preocupan, me preocupan más los proyectos que vamos a construir, quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes nos van a representar, o si vamos a tener la capacidad de ser amplios. No importa el lugar, si me tengo que correr, me corro, pero quiero una provincia mejor.

—Pero los propios integrantes del PJ tienen que resolver si van con Camau o con Fabián Ríos. Eso habla más de personas que de estructuras…

—Está claro, y me han preguntado sobre la estructura del peronismo y me critican porque yo soy franco y tengo una visión amplia. Pero nadie me condiciona, porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer o decir, lo hago con absoluta convicción.

Habrá gente a la que no le gusta, pero las estructuras no son un sector político o un frente: la estructura es el que está en el barrio, el propio vecino que muchas veces se ofrece a ser parte de la estructura, a ayudarnos, a ser fiscales. Entonces, la estructura es la sociedad que está convencida...

—¿Y qué quiere ser Camau?

—Es interesante la pregunta porque muchos te ponen en tal o cual lugar y te deciden. ¿Qué quiero ser? Yo nunca voy a renunciar a ser gobernador de la provincia, pero nunca voy a poner por delante un deseo personal. ¿Por qué quiero y por qué me involucro en la política? Porque vi las deficiencias que hay en Corrientes y que existen hace veinte años.

—¿Camau quiere ser candidato este año?

—Yo no renuncio a ser candidato.

—¿Pero este año?

—Yo no me bajé de ninguna candidatura; lo que sí quiero decir es que si me tengo que sentar a una mesa con el grupo y sectores que considere que tienen la misma mirada de darle un salto de calidad institucional a la provincia, de generar inversiones privadas para generar más empleos, lo hago, aunque me tenga que correr de la candidatura. Porque esa es mi prioridad y es el futuro para mí provincia.

—Pero para salir a presentar un proyecto hay que diferenciarse de algo o alguien, y el PJ no tiene aún ese sentido estructural y tampoco tiene los candidatos...

—Los candidatos son los que terminan definiendo un proceso, por eso es importante que cada uno de los sectores pueda construir candidatos para que después, cuando nos juntemos, podamos hacer una alternativa real a la sociedad con diferentes posiciones que tiene un frente amplio. A mí me ha tocado tener en las últimas elecciones sectores que eran de derecha, de izquierda (...) También por eso fue un gran éxito en cada una de las elecciones donde me tocó competir, con el gobierno nacional y provincial en contra. En la última veníamos de una derrota en la Capital, pero hemos logrado sostener un porcentaje electoral muy elevado cuando todos creían que nos íbamos a caer; porque hay un sector de la sociedad que no deja de soñar con una provincia distinta y hay otros que por ahí ven, pero no se animan, y este es el momento donde todos nos tenemos que animar a decir cuáles son las alternativas posibles que tiene Corrientes para salir adelante.

—¿Y si Gustavo Valdés viene y te dice que quiere que seas su compañero de la formula?

—Eso no pasó.

—¿Descartás esa posibilidad?

—Me sentaré a hablar con él y los sectores para ver qué vamos a construir para Corrientes. Yo tengo diálogo con todos.

—¿Esa es una decisión personal o se pone a consideración del partido?

—Que el diálogo y la reunión puedan existir, pueden existir, y si es un proyecto que convoca a ambas partes, nos sentaremos a hablar. También puede ser una decisión personal. ¿Dónde quiero estar? Lo que vengo diciendo es que quiero lo mejor para Corrientes; y si en algún momento tengo que dar un paso dentro del peronismo o dentro de un frente que quiera trabajar para que a Corrientes le vaya mejor y poder discutir estos problemas estructurales, lo voy a hacer.

—¿Estás sugiriendo que podrías encabezar un tercer frente?

—De acá a las elecciones pueden pasar muchas cosas...

—¿No descartás nada?

—De acá a las elecciones pueden pasar muchas cosas.

—¿Estás conversando con Gustavo Valdés?

—En este tiempo he conversado y he estado con él en otras oportunidades con cuestiones de gestión, pero nunca hablamos sobre lo que vamos a hacer. Somos respetuosos, podemos hablar si tiene idea de cuándo va a ser la fecha electoral, cómo va a ser, pero desde lo institucional.

—¿Qué te diferencia de los proyectos de Gustavo Valdés?

—Yo creo que es difícil hoy porque hay que analizar que al Gobierno le ha tocado un proceso de pandemia, donde todavía queda mucho por hacer y cambiar. Corrientes todavía tiene números de pobreza altísimos; ahora, somos pobres por qué, porque en los últimos veinte años no se pudieron aplicar políticas de inversión o somos pobres porque estructuralmente no tenemos capacidad.

Para mí, al contrario, es una provincia que tiene mucho potencial desde el turismo, producción, somos la provincia con mayor territorio forestal de la Argentina. Tenemos condiciones para crecer un montón. Pero creo que Valdés todavía no tuvo el tiempo —vaya a saber por qué— de dar ese impulso o no tuvo impacto. Pero en muchas cosas coincidimos.

—Pero es contradictorio. Decís que tenés diferencias y después coincidencias con el Gobierno. ¿Eso no genera confusión en la gente?

—Una cosa es la coincidencia de lo que falta, que lo vemos todos (...) Pero cuál es el debate que yo propongo: es quién puede hacerlo mejor, porque sino entramos en una política destructiva. Por supuesto que hay errores. Ahora ustedes saben que vengo del mundo del deporte, donde todos éramos buenos y competíamos y ganaba el mejor, ahí quiero entrar, es decir, quién es el que puede ofrecer a la sociedad un proyecto que sea superador, porque el análisis lo tenemos todos y todos sabemos que Corrientes es pobre y tiene problemas estructurales.