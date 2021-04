Polémica en las redes por el relato de Julia Mengolini sobre su embarazo y la marihuana

Todos los 20 de abril, desde hace muchos años, cada vez más lugares del mundo celebran el Día de la Marihuana. En ese marco, el último martes Julia Mengolini le dedicó un especial al tema en su programa radial Segurola y Habana (Futurock). Mientras estaba al aire, llegaron mensajes de sus oyentes. Y uno de ellos, le dio el pie a contar su vivencia durante el embarazo.

“Me interesa el mensaje de Celeste. Dice: ‘Huy, estoy embarazada y extraño mucho el porro’. ¿Le decimos la verdad, Fito?”, le preguntó Mengolini a su coequiper, Fito Mendonca Paz. “Vos podés decir lo que hablaste en su momento... ¿cuál es la verdad?”, le preguntó Mendonca Paz. Y Mengolini respondió sin titubear: “La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiera sentido para el orto durante nueve meses”.

Y después de decir esto, argumentó por qué tomó esta decisión: “Me resultó curativa. Hay un malestar que es muy propio y muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas, es todo un gran (onomatopeya de arcada), de estar tirada en la cama. Yo había regalado un frasco lleno de ‘cosas lindas’ que tenía, justamente porque había quedado embarazada. Pero me acordé de que había quedado uno suelto por ahí. Y un día, después de mucho estudio, después de hablar hablado con Sebastián Basalo -director de THC, revista de cultura cannábica- y que me mandara los especiales de embarazo y marihuana de la revista, después de haber leído todo lo que en internet hay publicado sobre el tema, todos los estudios y demás, dije: ‘Esto no le puede hacer mal a Rita’”, contó, en relación a su hija, nacida en mayo de 2019.

“Y le di dos secas, dos. Y salió el sol, y se me fue el malestar en un segundo. Y la verdad es que yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. No es una recomendación: porque imaginensé que no me voy a animar a recomendar esto. Fue mi experiencia y yo nunca sentí que le podía hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario. Sentía que me estaba haciendo muy bien a mí y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo”, agregó.

Como periodista que es, Mengolini recordó el research que hizo para llegar a tomar esa decisión: “Lo que también te puedo decir es que, de acuerdo a todos los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir: ‘Esto hace mal’. Estaban basados en encuestas, no es que estaba la comprobación de que el THC traspasa la placenta. No, no hay ninguna comprobación científica de eso. Lo que sí habían estudios y encuestas donde le preguntaron a madres que han fumado (durante el embarazo) cómo le han salido los hijos. Y las mamás decían: ‘No, está bien mi bebé, por ahí está algo distraído en la escuela’. Y sí, es un niño, ¡va a ser distraído en la escuela! Los únicos estudios que yo vi, tenían esa metodología y la verdad que tenían resultados absolutamente inciertos. Entonces uno dice: ‘Pero si la marihuana no le hace mal a nadie”, aseguró.

Por último, y sabiendo que lo que estaba diciendo podía llegar a levantar polvareda, recalcó: “Por ahí es un poco irresponsable lo que estoy diciendo, me hago absolutamente cargo. No se lo estoy recomendando a nadie. Les estoy diciendo cuál fue mi experiencia, nada más. Pueden ir a consultar si tienen las dudas. Yo hice todas las consultas a la gente a la que a mí me parecía que tenían algo para decirme”.

En los días siguientes, los comentarios negativos para con el relato de Mengolini se fueron sumando. “Pésimo mensaje de Julia Mengolini, pues siempre habrá una que dirá si a esta no le hizo nada yo también fumo”, dijo una usuaria en Twitter. “Vergonzoso lo que dice Mengolini”, sumó otro. “Julia Mengolini sos muy irresponsable”, puntualizaron. “Julia Mengolini ¿no es mucho contar que estando embarazada salía el sol cuando fumabas porro? Estás dando un mensaje de mierda... a tus oyentes no les sobra nada, más de una te va a copiar. Como Canosa cuando mandó a tomar lavandina, deberían tener una sanción”, dijo otra persona. “Que mal comunica la señora Mengolini... esto ningún médico lo avala.... es una irresponsabilidad salir en los medios contando esta experiencia”, terció otra.

También hubo mensajes intentando bajar un tono a sus dichos: “Cuánta polémica porque Mengolini fumó marihuana durante su embarazo. Déjense de joder, cada uno transita su embarazo como quiere, y no es apología a la droga, contó su experiencia y no invitó a nadie a replicarla”, dijo una usuaria en Twitter. “¿Por qué subestiman tanto a la gente? Nadie se va a poner a fumar porro porque Mengolini lo haga. NO SON TAN IMPORTANTES”, agregó otra.

A raíz del revuelo que se despertó en las redes sociales, la periodista aprovechó el momento y se encargó de brindar información acerca de los beneficios de la marihuana a través de un hilo de Twitter, que lo replicó en un posteo en Instagram.