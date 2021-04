Ediles aprobaron la regularización de lotes en comodato y dirigentes fueron a la Justicia

Aunque con modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo de Paso de la Patria, en la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza Nº 41/21 que contempla un plan de regularización sobre lotes municipales que fueron cedidos en comodato a pobladores. Dirigentes del Frente de Todos (FDT) objetaron esa norma y expresaron que fueron a la Justicia.

“No se pretende sacar el terreno a la gente que construyó su casa con mucho esfuerzo o que tiene ese único lugar para, cuando junte los recursos necesarios, edificar su vivienda. El espíritu de la ordenanza es implementar un plan de regularización de los lotes municipales que fueron cedidos en comodato, porque se detectaron situaciones irregulares que ahora generan dos problemáticas: que los vecinos que realmente no pueden comprar un terreno tengan que alquilar o vivir en la casa de un familiar y que la Comuna no disponga de terrenos para la ejecución de planes habitacionales”, explicó a El Litoral el concejal de Paso de la Patria, Fernando Bravo (PP). Fundamentó así sobre la ordenanza que el último miércoles, por mayoría, se aprobó en el recinto del legislativo comunal.

Seguidamente, contextualizó: “La necesidad de ocuparnos de esta situación radica en que existe una ordenanza que, tras modificaciones, fue ratificada en el 2012 y por la cual está vigente que cada vez que un privado realiza un loteo en nuestra localidad debe ceder un 12% del territorio al Municipio, quien deberá darle a ese espacio un fin determinado, como ser la construcción de una sala, de una plaza, etc. Pero aparentemente eso no se habría cumplido, al menos en la mayoría de los casos. Y por eso ahora no hay terrenos municipales disponibles”.

A eso, indicó que se suman otras cuestiones “como por ejemplo que existirían personas que habrían obtenido en comodato dos o más terrenos”.

Teniendo en cuenta las situaciones expuestas y otras que serían irregulares, dos de los tres integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales avalaron el despacho favorable al proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo.

“En mi caso presido esa comisión y junto con el concejal José Alfonso consideramos que es una buena opción aplicar ese plan. Sólo propuse modificar un artículo para que se le dé la posibilidad de conservar el lote a quienes lo están cuidando y todavía, por falta de recursos, no pudieron empezar a construir su casa”.

Apócrifas y normativa

Luego, especificó que la ordenanza aprobada en su artículo uno establece que se procederá “a dar de baja a todos los comodatos que a la fecha no posean una construcción en el lote adjudicado y que se detecte fehacientemente el total abandono y desinterés” por parte de quien fue adjudicado.

Mientras que en el artículo dos, la ordenanza 41/21 determina que se declararán inválidos “todos los comodatos que figuran otorgados con posterioridad al 30 de mayo del 2018, ya que se han detectado que son apócrifos”.

En tanto que en el ítems tres, en la norma especificaron que “los lotes otorgados en comodato no serán encasillados en lo preceptuado en el artículo uno cuando se observen los siguientes supuestos: el lugar se encuentre limpio y mantenido; o se estén iniciados los trabajos de construcción”.

A su vez, a través del siguiente ítems, los ediles autorizaron al Ejecutivo la confección de un nuevo modelo de contrato de comodato para diferenciarlos de los otorgados en las gestiones anteriores”.

Judicialización

“El PJ-Frente de Todos de Paso de la Patria denunció que el Intendente pretende quitar a decenas de familias humildes terrenos que poseen mediante comodatos vigentes que firmó el Municipio años anteriores. Los dirigentes Mario D’Angelo y Ariel Aguiar advirtieron que activaron un mecanismo para defender a esas familias llevando el caso a la Justicia provincial”, expresaron en un comunicado emitido ayer por los pobladores antes mencionados. En este sentido, D’Angelo, dirigente provincial y local del PJ, consideró que “vamos a tumbar con un amparo judicial la nueva ordenanza que aprobó esta semana el Concejo Deliberante de Paso de la Patria”.

(CC)