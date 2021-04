Boca con equipo confirmado para enfrentar a Huracán 

Boca quiere seguir por la senda victoriosa luego de dos alegrías en hilera y se prepara para el choque ante Huracán.

Luego de someterse a los hisopados de rigor, el conjunto Xeneize se entrenó y su director técnico, Miguel Ángel Russo, definió al equipo que enfrentará al Globo, con algunos regresos y otros que deberán esperar un poco más.

En relación al once que derrotó 1-0 a The Strongest en el debut por la Copa Libertadores, a 3640 metros de altura sobre el nivel del mar, el técnico xeneize tiene en la cabeza dos cambios confirmados. Uno en defensa, el de Frank Fabra por Emmanuel Mas, y otro en ataque, con Carlos Tevez (no fue convocado para jugar en La Paz) desde el arranque en lugar de Franco Soldano.

Además, Russo decidió mantener a Julio Buffarini en el lateral derecho, por lo que Nicolás Capaldo deberá esperar un poco más para regresar al once titular.

De igual manera, Agustín Rossi se mantendrá en el arco ya que Esteban Andrada no entrenó y será guardado hasta el duelo ante Santos, por la Copa Libertadores.

LA FORMACIÓN DE BOCA PARA ENFRENTAR A HURACÁN

Agustín Rossi; Julio Buffarini , Lisandro López , Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian Medina , Alan Varela y Agustín Almendra; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Agustín Obando.

TyC Sports