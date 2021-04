La reacción de Flor Peña ante las declaraciones de Susana Giménez sobre "Argenzuela"

Florencia Peña, al igual que Marley, tiene una cercana relación con Susana Giménez. Aunque ideológicamente se paran en veredas opuestas, se llevan bárbaro. Por eso, la actriz desdramatizó los fuertes dichos de la conductora sobre Argentina.

"Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”, había dicho la diva en diálogo con el ciclo Pan y Circo.

A pesar de no estar de acuerdo con las declaraciones que Susana suele hacer, Flor desdramatizó la situación y la elogió. "Yo a Susana la amo, ella es espectacular. Es la única mujer que puede decir las cosas que dice y salir inocua”, expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Y remarcó que su amiga siempre pensó de la misma manera: "Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho. Sé lo que piensa... ¡Y las cosas que ha dicho que no puedo ni repetir!”.

Antes de despedirse, remarcó que no es la única de sus amigos con esa ideología política: "Yo la escucho y le dejo pasar todo porque es una amiga para divertirse y porque además entiendo que lo que ella dice, no es que no lo piense... Es que ella es así: ella dice, no piensa. La repercusión tampoco le importa y la gente la quiere como es, creo que hay algo ahí también. Yo me cago de risa. Tengo muchos amigos que no piensan como yo y vivimos la vida y la pasamos bien", cerró, buena onda.

