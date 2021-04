Gallardo define el equipo para enfrentar a Junior por la Libertadores

River ya dejó atrás la derrota del domingo ante San Lorenzo por Copa de la Liga Profesional y esta tarde realizará el último entrenamiento antes de enfrentar en el Monumental a Junior, de Colombia, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mañana desde las 21.

A priori, Marcelo Gallardo no modificaría mucho el once inicial que viene de arrancar en el 1-2 ante San Lorenzo, y a esta hora la única duda sería si Matías Suárez, que ya recibió el alta tras varias semanas marginado por un problema en la rodilla, se mete en el once inicial o si el Muñeco prefiere dejarlo en el banco para que sume minutos de a poco.

Si ingresa el cordobés, lo haría por Milton Casco o Fabrizio Angileri, dependiendo de como esté el ex Godoy Cruz de la contractura en la zona lumbar, que lo obligó a salir rápido el domingo ante el Ciclón.

El que no podrá estar es Jonatan Maidana, que dio positivo de coronavirus, luego de los síntomas que empezó a tener el fin de semana que lo obligaron a aislarse preventivamente hasta que estuvieran los resultados de los hisopados.

De esta manera, el tentativo de River para jugar ante Junior sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Angileri o Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez.

TyC Sports