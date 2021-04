Horacio Cabak dejó la casa familiar y contrató a Fernando Burlando

Ayer, la escandalosa separación entre Horacio Cabak y Verónica Soldato fue noticia. Tras los dichos de su ex, quien lo acusó públicamente de infidelidad, el conductor rompió el silencio en Polémica en el bar y se lamentó por su familia. Sin embargo, esta mañana se conocieron más detalles del conflicto que dejó al exmodelo fuera de su casa.

“Todo lo que conté acá es absolutamente cierto y eso que conté el 15 por ciento de esta historia”, advirtió Ángel De Brito quien enseguida relató sobre cómo Soldato descubrió las infidelidades de su marido. “La pelea comenzó el domingo a la noche cuando a Verónica se le rompe un celular y Horacio le dice: ‘Te doy uno de los míos total ahora por una publicidad me van a dar otro. ¿Cuál querés?’. Ella agarra uno y ahí ve una conversación con una mina. Le suena raro, empieza a mirar, él le saca el teléfono, ella se lo vuelve a sacar y se va corriendo a otra habitación porque Horacio todavía no puede caminar rápido porque se está recuperando del Covid”, reveló.

Ante la mirada atenta de las panelistas, el conductor de LAM siguió con su relato. “Se encierra y empieza a mirar. Rescata un par de cosas que logra guardar: audios, mensajes, capturas de conversaciones con nombres puntuales. Hay una famosa (es compañera de él y mía también) y gente que trabaja en el medio pero que no es conocida para el público. Mientras ella está mirando, Cabak desde su computadora empieza a borrarle todos los chats, entonces le va desapareciendo la información”, contó.

A la sorpresa por el desengaño, se sumó el enojo, ya que según los chats el conductor supuestamente se veía con mujeres en plena pandemia. “Ella estaba enojada porque si él tuvo relaciones con otras mujeres podría haber llevado el virus a la casa y contagiar a su familia (...). Fue un golpe fuerte, porque la familia estaba llorando porque él estaba internado y él estaba hablando con otras minas”, agregó el periodista.

En cuanto a algunos cambios o advertencias que vienen llamando la atención de Soldato, señaló: “Verónica siente que a partir de que se volvió un personaje público más importante por sus tuits políticos él cambio de actitud con ella, en la pareja. Le buscaba pelea por cualquier cosa, sentía una distancia”. Inmediatamente, su discurso fue interrumpido por Yanina Latorre, que recordó una situación que ocurrió en 2020 con uno de sus hijos. “Hay avisos. El año pasado tuvo un episodio con uno de sus hijos, que le descubrió una cuenta paralela de Instagram donde hablaba con minas. Él tuvo que hablar con el nene, pedirle disculpas y callar un poco la situación para que no se entere la madre”, reveló.

Mientras Cabak ya no comparte la casa familiar desde el día domingo, el exmodelo ya contrató a Fernando Burlando como abogado no solo para que le ponga un bozal legal a su mujer sino para que el Enacom tome medidas y no difunda los audios o mensajes que lo comprometen.

En cuanto a cómo reaccionó ante la primicia que contó el ciclo de eltrece, De Brito aseguró que tuvo una charla con el conductor. “Me llamó ayer a la tarde. No había visto el programa, sí los portales. No me hizo ninguna puntualización ni crítica, no me desmintió nada. Me preguntó si había hablado con Verónica pero nunca me desmintió nada. Me dijo que todo esto sabía que le iba a repercutir en su familia con sus hijos y públicamente. Y me contó lo de Burlando. No intentó frenarme, no me dijo que no haga el tema. Tengo 200 audios, pero no los voy a pasar”, concluyó.

La Nación