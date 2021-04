Segunda ola: un municipio está cerrado y la intendenta tiene coronavirus

La Municipalidad de la localidad correntina de Cruz de los Milagros permanece cerrada y la intendenta, Roxana Gómez, confirmó este martes que tiene coronavirus.

La jefa comunal contó que fue diagnosticada el lunes tras el hisopado correspondiente y se mostró preocupada por la situación epidemiológica de la localidad, que tiene 139 casos activos.

Gómez contó que es asintomática."Si ayer no me hisopaba hoy estaría como si nada, porque gracias a Dios no tengo ningún síntoma por el momento", precisó.

Además, indicó que el edificio comunal no abrió sus puertas debido a que "algunos son contactos (estrechos) y otros por estar cursando la enfermedad",según dijoen declaraciones a la FM Sudamericana.

Entre tanto, la intendenta sostuvo que dos pacientes de la localidad ya fueron trasladadas al Hospital de Campaña."Son dos personas jóvenes, uno de 30 años y la otra es una señora de 45 y se están recuperando", detalló.

También señaló que la localidad está en Fase 3 desde la semana pasada, pero "la situación no mejora, así que esto va a continuar", manifestó.

Por último indicó que"las clases continúan en modalidad burbuja pero la gente ya no manda a sus hijos a la escuela por miedo".