Preocupa la salud de Soledad Aquino: necesita un trasplante de hígado

Soledad Aquino ingresó a la Clínica de la Trinidad en el barrio porteño de Palermo el pasado 26 de marzo, y luego de un mes internada su cuadro de salud permanece delicado. Si bien la exesposa de Marcelo Tinelli se encuentra estable, ahora necesita de un trasplante de hígado.

En medio de la segunda ola de contagios, la madre de Cande y Mica Tinelli contrajo coronavirus dentro del instituto médico, lo que demoró el dictado de su alta. De todas formas, al tener síntomas leves logró superar la enfermedad sin demasiadas alteraciones.

La mujer ingresó de urgencia al sanatorio al sufrir una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno, la que se vio muy complicada ya que Aquino es una paciente con cirrosis hepática. Permaneció algunos días en terapia intensiva pero ya logró estabilizarse, pero para poder sobrevivir necesitará del trasplante de hígado, según confirmó Para Ti.

Mientras espera la aparición de un donante, la ex de Tinelli recibirá el alta del establecimiento para continuar con una internación domiciliaria, según informó La Nación. Hasta ahora, el trasplante no es urgente y no cumple con los criterios para estar en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

De todas formas, según trascendió, Aquino deberá esperar que los hematocritos suban, ya que la anemia y la úlcera hacen que los tenga bajos. Semanas atrás, Marcelo apareció "Los Ángeles de la Mañana" y contó que fue a visitar a su ex a la clínica junto con sus hijas mayores y su pareja Guillermina Valdés.

"De a poco se va recuperando del problema digestivo que tuvo. Soledad es una mujer muy fuerte. La vimos bien todos los que fuimos", reconoció optimista.

Diario Show