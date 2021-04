El filoso mensaje de Dalma luego de que Luis Ventura anunciara la falsa muerte de Fontana

El lunes se vivió un hecho lamentable luego de que circulara falsa información sobre la supuesta muerte de Cacho Fontana, quien está internado con neumonía y coronavirus.

El mismo locutor de 89 años fue quien desmintió la noticia que dio Luis Ventura en el programa de Alejandro Fantino. "Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? Dejalos que vendan, cuando me vean... Cumplí 89 años y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor, desmienta Cacho", aseguró en Radio Mitre.

Luego de lo ocurrido, varios medios debieron dar marcha atrás y pedir disculpas. Ventura se hizo cargo de lo sucedido y expresó: "Me hago responsable y me alegra poder corregir esta noticia, y valoro hecho de tantos portales que levantaron la noticia porque la dije acá. La fuente, tengo el chat, me lo enviaron a las 5 de la tarde, me hago responsable y celebro que esté bien, si hay alguien que lo ama y lo quiere soy yo. Me alegro de revertirla y corregirla".

Sin embargo, el nombre del periodista estuvo en boca de todos en las redes sociales, quienes reprocharon lo ocurrido.

Una de las que se expresó fue Dalma Maradona, quien mantiene una fuertísima pelea con el periodista por sus dichos sobre la muerte de Diego Maradona. "Si hablás mal de la gente que no conocés, si suponés cosas, si contás mentiras como una verdad absoluta, TE VUELVE SÍ O SÍ EN LA JETA... No hay otra, se llama KARMA!", escribió en Twitter la hija del Diez dejando en claro que se refería a su enemigo.

