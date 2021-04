La palabra de Belén Lanosa, señalada como la supuesta amante de Horacio Cabak

Después de que la propia Verónica Soldato hablara con Ángel de Brito sobre las infidelidades de Horacio Cabak, el escándalo estalló y se señaló a Belén Lanosa, una joven vestuarista, como una de las "amantes" del conductor.

Usuarios de las redes relacionaron al periodista con la asesora de imagen después de que intercambiaran una serie de likes y comentarios en las redes, pero el propio Cabak salió a desmentir las versiones: "Lo único que voy a decir de la persona de la que se estuvo hablando, Belén, es que fue mi vestuarista durante años, es mi vestuarista y es compañera nuestra de Polémica de todos los días",

"Se la agarraron con ella no entiendo por qué, el único vínculo que me une a ella es dos likes en Instagram porque es mi vestuarista y le puse dos likes en dos fotos, de buena onda", manifestó el comunicador en defensa de su compañera.

"Todos acá la conocemos a Belén, durante todo el día la responsabilizaron de cosas que no existen, la agredieron, le adjudicaron cosas que nada que ver. Es una compañera. Una amiga de años, cuyo vínculo es netamente laboral. La conozco hace 10 años. No tiene que ver con mi vida privada, pero sí con su vida expuesta en una situación que no tiene nada que ver", concluyó Cabak en "Polémica en el Bar".

Si bien el conductor la defendió, Lanosa decidió hablar con Andrea Taboada, panelista de "Los ángeles de la mañana", para explicar su situación: “Belén está súper tranquila porque no tiene nada que ver”.

“Me contó que no puede creer el nivel de agresión de parte de las mujeres hacia ella. Desactivó los comentarios de las redes, pero ella está muy tranquila. El vínculo que tiene con él es como vestuarista”, contó la periodista sobre la charla que tuvo con la joven que trabaja para "Bienvenidos a Bordo".

Ángel de Brito también confirmó lo dicho: “Si no le creen a Horacio, créanme a mí porque ni siquiera la mujer de Horacio la nombró. Nunca. ¿Cómo de dos corazoncitos y un fueguito en las redes hacen un mundo”.

Diario Show