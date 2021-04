Salieron a la luz mensajes que Horacio Cabak le enviaba a una supuesta amante

La separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato acaparó la atención de todos los programas de espectáculos. Con el correr de las semanas, se conocen más detalles de la ruptura entre el modelo y la madre de sus hijos.

En Los ángeles de la mañana mostraron mensajes del coqueteo que mantenía el panelista de Polémica en el bar con una supuesta amante, una azafata de Aerolineas Argentinas, que se llama Mariana, y que sus íntimos le dicen Malu.

Ángel de Brito reveló que Verónica Soldato le comentó que descubrió likes y conversaciones de su marido con Malu.

"Todos los likes y chats con la mina en las redes ya eran una falta de respeto. Él niega todo, pero eso que se ve es un jugueteo que no debería haber existido", le expresó Verónica Soldato al conductor de LAM.

Acto seguido, Ángel mostró los mensajes que Horacio Cabak intercambiaba con la mujer en cuestión. "Lo que van a ver es un coqueteo público, pero hay conversaciones privadas", advirtió el periodista.

El inicio del ida y vuelta entre el modelo y la supuesta tercera en discordia comenzó en Twitter. "¿Cuántos likes para que Horacio Cabak me invite a tomar un whisky?", le dice ella. "5000", responde él.

A los pocos días, Malu y Cabak cruzan nuevos mensajes. "En un rato me duermen. Acepto flores y regalos para cuando me despierte. Si me despierto", escribe ella. "Dale rubia que te debo un whisky", contesta él. "Dijiste whisky y me desperté", sigue ella.

El coqueteó no terminó ahí. El conductor de La jaula de la moda continuó cruzándose tuits con la mujer en cuestión. "Gordo. Pasame los datos de envio por DM y brindamos virtualmente", le dice él. "Para para para... ¿no era una joda? Que nervios.. mandarle un DM a Horacio", retruca Malu. "Yo con el whisky no jodo", le advierte él. "Entre muchachos nos entendemos...", le responde ella.

En otro momento, la supuesta tercera en discordia sube una foto de una botella de whisky que efectivamente le regaló el integrante de Polémica en el bar. "'Hay que honrar las deudas' dijeron muchos... Yo al menos cumplí. ¡Brindis a la distancia! @AzafataBlonde ¡Que lo disfrutes!", fue el comentario que Cabak le dejó a la muchacha después de ver que había publicado la imagen del obsequio.

En el cierre del programa, Ángel de Brito anticipó que hay más material, que comprobarían que el modelo le habría sido infiel a su mujer, Verónica Soldato.

PrimiciasYa