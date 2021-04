Vacunas: desde cuándo se aplicará la segunda dosis en Corrientes

El ministro secretario de Gobierno, Carlos Vignolo, hizo declaraciones esta mañana con respecto a cómo siguen las vacunaciones contra el covid-19, las posibles nuevas disposiciones de Nación y lo sucedido el fin de semana en una localidad correntina.

El ministro informó que se comenzará a hacer un repaso final de las inscripciones tardías para los mayores de 55 años, insulinodependientes, oncológicos y docentes mayores de 50 para dar por finalizada las inoculación de esas personas y continuar con, desde el lunes, la vacunación de segunda dosis según lo dispuesto por Nación y en este caso, por el momento, orientarlas a personas que recibieron la primera dosis de Sinopharm.

"Las vacunas que lleguen nos permitirán avanzar con segundas dosis que irán sumándose a la gente del área de Salud donde, ya se vacuno a todo el sector con la primera y segunda dosis", dijo Vignolo en radio Dos.

Además, comunicó que la vacunación casa por casa está destinada a personas "que por algún motivo hayan tenido dificultades de conectarse en la pagina, por problemas de conectividad o personales", también informó que en el interior "los directores de hospitales tienen dada la instrucción de que se haga el relevamiento y vayan pasando las listas de personas que detectaron para que se le aplique la dosis correspondiente" y que "el Comité de Crisis decidirá los tiempos, los lugares y las formas para realizar el mismo trabajo que en Capital".

Por otro lado, destacó que se analizará las medidas que se tomen desde el Gobierno nacional y se verá si se aplican o no. "Nosotros no podemos decir que vamos a modificar o no algo que no conocemos, tenemos que esperar el DNU y ver de que medidas estamos hablando, en función de eso se tomarán las decisiones. Corrientes viene en una situación que se puede considerar estable en cuanto a la complejidad, si se comparan los números de hace 15 días con los de ahora, estamos similares. En principio no se tomarían nuevas medidas" , resaltó el ministro.

Con respecto a lo sucedido con la aglomeración de personas en una localidad correntina el último fin de semana se mostró indignado. "Lo de Esquina es una barbaridad, hay cosas que el gobierno tiene que hacer y pone el esfuerzo para estar a la altura. Pero también pedimos un granito de arena a la sociedad. Hemos repetido hasta el cansancio todas las medidas sanitaria, el llamado es a esa conciencia social de no aglomerarse, de no frecuentar personas que vienen de otros lugar y como siempre la distancia, el barbijo y las medidas que están estipuladas para evitar contagios", indicó el funcionario.