Horacio Cabak, furioso con Rocío Oliva

Horacio Cabak es protagonista de un gran escándalo luego de que su mujer contara públicamente que la engañaba. Una de las señaladas como posible amante fue Rocío Oliva, su compañera de "Polémica en el bar", pero tras desligarse del conflicto, ahora el conductor irá tras ella en la Justicia. ¿Qué pasó?

Hace algunos días, Denise Dumas y Jorge Rial dieron a entender que Rocío era una de las mujeres con las que Cabak habría tenido un affair extramatrimonial.

Enojada por el rumor, Rocío habló en "Polémica..." y dijo que todo el problema de Horacio la perjudicó. "Esto para mí es muy feo, muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. No entiendo por qué estoy metida en este problema", comenzó.

"Necesito que lo aclare Horacio, pero no me conformo aún. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de ensuciar a demás mujeres", indicó, dando a entender que los trascendidos de sus infidelidades eran ciertos.

"Sino todos los días va a decir una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón. Que le diga un nombre y se termine acá", cerró.

En la noche del jueves comenzó a circular el rumor de que Oliva iba a iniciar acciones legales contra Cabak y su ex pareja, porque considera que están ensuciando "su buen nombre y honor". Ahora Ana Rosenfeld le confirmó a DiarioShow.com que representará a Oliva en la justicia.

Vale decir que Verónica Soldato, esposa de Cabak, le dijo a Ángel de Brito que sospechaba de Rocío por algunas actitudes de su marido.

El jueves, Horacio se fue del estudio de América en el que se graba "Polémica..." porque no quiere hablar más del tema públicamente.

Pero mientras se iba, las cámaras de "Intrusos" lo interceptaron y pudieron hablar con él. Cuando le consultaron por Oliva, expresó: "Mi abogado (Fernando Burlando) va a hablar en nombre mío y en nombre de mi mujer con ella. Yo con ella no tengo nada que ver".

Y finalizó: "Ella dio por sentado que yo engañé a mi mujer, lo va a tener que demostrar".

Diario Show