El fuerte mensaje de una banda de cumbia frente a las críticas por recitales en vivo

Una banda de cumbia regional publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales, frente a las críticas por los recitales presenciales que reúnen a cientos de personas durante los fines de semana.

Desde la página de Facebook de la banda chaqueña Los Continuados, pidieron "no culpar al músico por la aglomeración" y apuntaron contra los organizadores de eventos y las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de los protocolos.

"Es una vergüenza lo que están haciendo", aseveraron.

El descargo fue ampliamente reproducido por los usuarios de la red social, quienes apoyaron la noción de que la culpa recae en los organizadores.

Al respecto, indicaron que no son todos los productores los que no respetan las medidas establecidas, pero los hay."Si tu evento está autorizado para 100 personas, meté 100 personas y no 300", escribieron desde la página de la banda chaqueña.

Además, criticaron a las autoridades encargadas de hacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene establecidos para reducir los nuevos contagios, acusándolos de quedarse "en una mesa a mirar el show", en vez de cumplir con su trabajo.

"Nos quieren arruinar",indicaron en otra publicación.