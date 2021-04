Nico Vázquez se descompuso luego de probar un plato de Gastón Dalmau en Masterchef

Nicolás Vázquez fue el invitado especial del martes por la noche en Masterchef Celebrity y vivió una jornada emotiva ya que estuvo al borde de las lágrimas al reencontrarse con Daniel Aráoz, con quien compartió la obra teatral Sinvergüenzas. Y también volvió a compartir pantalla con Gastón Dalmau y Candela Vetrano, con quienes protagonizó el éxito de Casi Ángeles.

El actor realizó un divertido guiño a los fanáticos de la ficción producida por Cris Morena al llamar 8 a Dalmau, que interpretó a Rama en la tira pero que el personaje de Nico apodó con dicho número. Luego de pasar por las diferentes islas de todos los participantes, Vázquez se paró junto al jurado -integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis- y no solo probó los platos sino que también le dio una devolución a cada uno.

Cuando llegó el turno de probar el menú que había hecho Gastón, el actor bromeó: “Siempre quise ser Martitegui” e imitó algunas caras y expresiones. Empezó probando un lomo con verduras y luego llegó el turno de una “papa churro”, como la llamó Dalmau. Apenas terminó de tragar no pudo contener la risa, lo que también provocó que se tentaran el resto de los participantes y el jurado.

“Un amigo, eh”, reprochó Gastón. “¿Puedo decir algo?”, atinó a preguntar su colega, pero no tuvo suerte. “No lo digas”, lo frenó el cantante que agregó, mirando a cámara: “Ya sé que salió horrible, ¡pero actuámelo. ¡Sos muy buen actor!”.

Y entonces Nico dio su devolución. “Me gustó mucho el salteado. Es el punto de la carne como me gusta a mí. Yo sentí que estaba bien eso”, destacó sobre el menú de su amigo y colega. Ahora bien, a la hora de evaluar a la mencionada “papa churro”, indicó: “Primero me tienen que avisar lo que comí. El churro no sabía que era tan frito”. De todas formas, ayudó a Gastón: “Pero no entra en categoría, el plato es otro. (La papa churro) es una decoración. Para mí está bien”.

Luego de ver lo que sucedía en televisión, Gimena Accardi, esposa de Nico Vázquez y también ex compañera de Gastón Dalmau en Casi Ángeles, escribió en su cuenta de Twitter que el día en que grabaron dicha emisión, su esposo había regresado descompuesto a su casa.

“No entiendo cómo se te ocurrió hacer una papa churro. ¿Qué es eso, Gastón? Nico llegó descompuesto a casa. No quiso cenar ese día jajaja Te quiero, Gas”, escribió la actriz en la red social.

“Incomible. Yo quería defenderlo, pero el aceite frito me mató, 8″, agregó Vázquez haciendo mención, una vez más, al apodo que tenía el personaje de Dalmau en Casi Ángeles. Un guiño que hasta el día de hoy los fanáticos lo tienen presente.

El actor también publicó un divertido video que grabó cuando terminó la grabación en donde le vuelve a reclamar a su amigo por la “papa churro” haciendo énfasis en que “era puro aceite”. El ida y vuelta de Nico y Gastón los convirtió en TT en Twitter.

Por la noche, agradeció en su cuenta de Twitter: “Gracias por la invitación. Pasé una noche hermosa. Hacen un programón. Y gracias a Santiago del Moro, al jurado y a todo el equipazo que logran. Y a ustedes, los seguidores, por los miles de mensajes hermosos. Hasta la próxima, Telefe”.

Infobae