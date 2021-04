Inauguran muestra de pinturas y esculturas de cabezas de barro

La muestra “Intrínseco” de Yasí Ávalos estará habilitada desde el viernes a las 19.30 en el salón del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne. La exposición comprende una serie de obras pictóricas y escultóricas de cabezas huecas que representan, entre el barro y la pintura, la frecuencia ilusoria que atraviesa las mentes.

Yasí Ávalos es artista y gestora correntina. En el año 2013 crea junto a su familia el centro cultural independiente La Pépinière, un espacio de cultura bohemia, y en el 2018, el taller de cerámica “Luna llena”.

“Desde chica me gustó pintar y dibujar, pero pertenezco a una generación en la que a los padres no les parecía bien que estudies artes visuales. Entonces estudié una carrera formal que nunca ejercí y me dediqué a lo que yo quería. Siempre trabajando para mí y para que no le pasara esto a otras personas”, contó la artista durante una entrevista realizada por el CCU.

Yasí tuvo durante siete años un taller de arte para niños, y “buscaba que, desde temprana edad, los chicos se interesen por el arte. Todos podemos y debemos poder disfrutar del arte”, consideró.

Con respecto a sus referentes en el arte, marcó: “Soy una mezcla de todos, porque al no tener una educación formal en cuanto al arte, pude consumir de todo. Con los que yo me veo más identificada últimamente es con los simbolistas, en particular con la obra del pintor belga Felicien Rops. Yo me doy cuenta que mis obras tocan un mundo ideal, que yo lo creo, para mí, y que me permite mostrar lo que yo creo, veo o lo que quiero que ocurra”.

Hace pocos años Yasí realizó una exposición titulada “La máquina de no ver” en la que tocaba temas ríspidos y que la gente no puede o no quiere ver. “Entonces, aprendí con el tiempo, por ejemplo, con la serie ‘Cabezas huecas’, que detrás de las imágenes aparentemente ingenuas hay metáforas de lo que yo quiero hacer llegar y hacer entender. Por eso coincido con la filosofía de los simbolistas, donde detrás de ese mundo fantástico y de sueños hay cosas para descubrir y comprender”, dijo.

Vale resaltar que las obras de esta artista son generalmente grandes. “Amo el gran formato. Mis obras pequeñas son de 70 por 100. Tengo un Cristo invertido pintado que es enorme, 200 por 250 más o menos, y es muy gracioso porque lo tenía acá en mi casa y entraban los amigos de mi hijo y me decían “¿vos sos satánica, Yasí?”.

Ávalos también trabajó haciendo tallas en madera, para muebles. “Eso me encanta, pero lamentablemente no tengo mucho tiempo y prefiero enfocarme en lo que quiero hacer”, señaló.

(VAE)