Nuevas restricciones: qué medidas tomará Corrientes

Tras las últimas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, el ministro secretario general de la provincia, Carlos Vignolo, habló sobre las medidas que se seguirán en Corrientes, lo hizo a través de un medio radial.

El ministro analizó las decisiones que podría aplicar la provincia con respecto a las restricciones tomadas a nivel nacional, destacó que las medidas que se vienen tomando en Corrientes dan buenos resultados por lo que no tendrían pensado hacer grandes modificaciones. "Defendemos el concepto de fases no tomamos decisiones de manera general. Corrientes sigue igual, mientras no podamos hacer un análisis legal y sanitario de la norma no vamos a tomar ninguna decisión y por ahora no vamos a hacer cambios".

"En función a eso, veremos si amerita algunas correcciones pero en realidad nuestro criterio sigue siendo trabajar territorialmente. Algunas medidas generales pueden ser útiles no hay que descartarlas", detalló el funcionario en radio Dos.

Por otra parte, esperarán la publicación del DNU Nacional para conocer el alcance y las precisiones de las medidas anunciadas. El ministro insistió que se analizará punto por punto y se verá si hay aplicabilidad. "Haremos los análisis que correspondan respecto a la cuestión sanitaria y se tomará o no decisiones en función de los criterios que creamos convenientes. Tenemos que aprender a lo largo del tiempo que las medidas generales son orientativas para aplicarlas y nosotros lo hacemos", detalló.