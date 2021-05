Víctor Hugo Morales recibió el alta tras casi dos meses de internación por coronavirus

Después de casi dos meses de internación producto de una neumonía bilateral a causa del coronavirus, Víctor Hugo Morales recibió el alta y este lunes volvió a su domicilio. “Lo único que respetó el COVID fue mi voz”, dijo luego de salir del centro médico. “Quiero volver al canal y estoy muy deseoso de poder hacerlo. Pero todavía tengo que hacerme una intervención quirúrgica, así que tardaré más de lo debido”, aclaró en diálogo con C5N.

Tras haber salido de terapia intensiva, el conductor tuvo que someterse a una rehabilitación en un centro específico por el desgaste físico que el virus le generó en el cuerpo. Sin embargo, y pese a los problemas que sufrió, llevó adelante cada programa desde la clínica en la que estuvo internado. “El COVID me quitó la capacidad para respirar, para caminar, no puedo levantar un pie”, dijo el periodista. “Yo llegué devastado y voy a ir saliendo poco a poco. Tengo que tomar una enorme cantidad de remedios”, aseguró.

El conductor se mostró agradecido por la ayuda recibida en los diferentes centros médicos que lo atendieron como el hospital Presidente Perón, el sanatorio Los Arcos y a los especialistas de la clínica ALCLA, donde transitó el proceso de recuperación. “Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más. Estoy mucho mejor gracias a Dios, a los kinesiólogos, enfermeros. El personal médico son héroes. Todos los días hablamos de la cantidad de muertos, pero el personal de salud han salvado a miles de personas”, señaló.

Víctor Hugo Morales también se mostró muy emocionado este lunes durante la emisión de su programa radial La mañana (AM 750). “Buen día amigos, qué gusto enorme saludarlos. Hoy es un día particular, estoy volviendo a mi casa con una infinita gratitud a todos los que me han ayudado tanto”, dijo durante el inicio de su editorial. Además, agradeció nuevamente el trabajo de los médicos y enfermeros que lo atendieron durante estas últimas semanas.

El periodista uruguayo, de 73 años que fue diagnosticado con coronavirus el 20 de marzo pasado remarcó que deberá seguir esperando hasta que pase el tema de la operación a la que se someterá en los próximos días. “Nunca supe que estaba tan grave, tengo que tomar una cantidad enorme de medicamentos, pero atravesé una experiencia humana formidable”, manifestó.

“Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación”, había considerado hace unos días Víctor Hugo. En tanto, el relator indicó que nunca tuvo “plenísima conciencia de lo mal que estaba”: “Lo sabía mi familia, los médicos. Yo no supe tanto de mí hasta que hubo una situación un poquito más controlada. (Pero) nunca totalmente controlada. Si he estado un mes en terapia intensiva, imaginate que los avatares han sido muchísimos...”.

Infobae