Por qué Almeyda no pudo comprar vacunas anticovid para todo Azul, su ciudad natal

Matías Almeyda, entrenador de San José Earthquakes de la MLS, confesó que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para todos los ciudadanos de su Azul natal y le pidió ayuda a un político, pero las gestiones no llegaron a buen puerto.

Además, el Pelado contó que el sí pudo vacunarse en Estados Unidos y recordó a su padre, fallecido por Covid-19.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo", recordó.

Y dijo: "Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, expresó el exmediocampista en Radio Mitre.

El ex jugador dio detalles de la negativa: "No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”.

A su vez, el técnico argentino se refirió a su padre, quien contrajo la enfermedad y murió a principios de marzo de este año: "Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir".

Consultado sobre la posibilidad de comenzar una carrera política en su tierra natal, Almeyda sostuvo: "Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta en política, pero sí soy ayudante en general".

TyC Sports/Infobae