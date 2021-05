La China Suárez conoció a Félix, el bebé de Sofía Sarkany

Los últimos meses no fueron fáciles par Eugenia la China Suárez. Lejos de su pareja Benjamín Vicuña que estuvo en Chile por compromisos laborales contrajo coronavirus. Aunque sin dudas, lo más doloroso fue tener que afrontar la muerte de quien fuera una de sus mejores amigas, la diseñadora Sofía Sarkany, el 29 de marzo.

El domingo, la actriz llegó con su hija Magnolia de tres años y su bebé Amancio de nueve meses de Miami, a donde había ido acompañada por su mamá a cumplir, según se creía, con algunos compromisos laborales que había tenido que posponer tras contraer COVID-19. Al llegar a la Argentina contó que en su viaje estuvo con la familia de Sarkany y que pudo conocer a Félix, el hijo de su amiga que nació el 22 de marzo, una semana antes de su partida, gracias a un método de subrogación que la diseñadora y su pareja realizaron en Estados Unidos.

“Contame, ¿cómo estás después de lo que le ocurrió a Sofía?”, le preguntó el cronista de Intrusos al encontrarla en Ezeiza y ella, tras mirar al costado, respondió: “Es un tema muy delicado, pero por suerte pude ver a la familia, pude conocer a su bebé. A eso fui”.

Desde Estados Unidos, la pareja de Vicuña posteó una foto del mar, que le dedicó a su amiga: “Hola, amiga. Tu magia está cerca y protege al lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”.

Casualmente, horas antes las hermanas de Sofía Josefina, Clarita y Violeta , sus papás Ricky y Graciela y su marido Tomás, la habían despedido arrojando sus cenizas al mismo mar que la actriz fotografió: “Fue un día hermoso. Compartimos en familia una tarde en inmensidad del mar, donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo”.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, despidió en su s redes Eugenia a su amiga, horas después de que se conociera la triste noticia.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó.

Al cumplirse un mes de la partida de Sofía, su familia decidió arrojar sus cenizas al mar en Miami. “Y hoy, a un mes de tu partida, te soltamos para que navegues en la inmensidad del mar. Cerca de la ciudad, juntos, con los seres que tanto te aman. Para siempre en nosotros, mi Sofi, mi amor”, escribió Graciela, mamá de la diseñadora.

Ricky Sarkany, por su parte, compartió un emotivo texto en el que, además, contó que encontró una nota que su hija Sofía había guardado en su mesa de luz. “Estoy bien y voy a estar muchísimo mejor”, escribió la diseñadora antes de partir en una carta en la que quiso llevar tranquilidad a su familia. “No tengo dudas de que es así”, reafirmó su padre ante las palabras de su hija. Y agregó cómo pasan sus días su yerno y su pequeño nieto Félix: “Agarra tu conejito y no para de sonreír en sueños. Tus amores, Tomi y el cholito, juegan”.

