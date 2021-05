Scaloni aseguró que el seleccionado no está obligado a ganar la Copa América

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró este miércoles que el equipo no está "obligado" a ganar la próxima Copa América, pero remarcó que intentarán "darle una alegría" al país.

En un entrevista con el diario español Marca, el DT del seleccionado nacional prometió que el equipo se brindará al "máximo" para alcanzar el "objetivo" de llegar hasta la final de la Copa América.

"Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado", expresó Scaloni, quien a la vez agregó: "Nos pegamos tantos palos por creer que éramos los mejores".

"Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada. Y, si no, vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993. Son muchos años ya sin títulos", advirtió Scaloni, a un mes del inicio del torneo que se disputará en Argentina y en Colombia.

Scaloni prefiere el perfil bajo y solo prometió que el equipo se brindará al "máximo" para alcanzar el "objetivo" de jugar la final del próximo 10 de julio.

"En fútbol, prometer es muy difícil y el que promete se equivoca. El fútbol depende de muchas cosas: de que la pelota entre; de que el árbitro se equivoque... Prometemos sólo que vamos a hacer el máximo para alcanzar el objetivo: la final", subrayó.

"Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: 'vamos a ganar por ustedes'. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría", expresó.

El entrenador santafesino, que desde el martes ya está concentrado en el predio de AFA en Ezeiza, también se refirió a la actualidad de Lionel Messi, el capitán del equipo, y de cómo llegará a la Copa América.

"Bien, como siempre. Con nosotros, Leo ha demostrado que se encuentra bien, cómodo, con una generación nueva que casi no conocía Y ahora ya es uno más y se lleva bien con todos. Hemos logrado hacer un equipo en el que él se pueda acoplar", resaltó.

Sobre el resto de los convocados, Scaloni adelantó que Ángel Di María "seguramente" estará y admitió que necesita que Sergio Agüero "esté activo".

"El problema del 'Kun' no es tanto que juegue mucho o poco, porque al final sabemos el tipo de jugador que es, pero sí necesitamos que esté en activo para tomar la última decisión", alertó.

También tuvo elogios para Lucas Ocampos y Nicolás González, quienes serán parte importante del plantel.

A los 42 años, Scaloni dirigirá su segunda Copa América luego del tercer puesto en Brasil 2019 y afrontó con altura las críticas por su inexperiencia.

"El 'Maestro' Tabárez me dijo: 'cuando le digan que no tiene experiencia, debe decir: es verdad, pero tengo vivencias'. Quiero decir con esto que he estado más de 20 años jugando al máximo nivel y eso es una ventaja. Aventurarse a decir: 'éste no sabe'... es arriesgado. Hay jóvenes como 'Pep' (Guardiola) o Nagelsmann que son grandes entrenadores. Uno nunca para de aprender, teniendo 40 años o siendo un entrenador de 60 años con 30 de experiencia", concluyó.

Telam