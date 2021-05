Pampita abandonó una entrevista cuando le preguntaron por su pelea con Isabel Macedo

Son días de felicidad plena para Carolina Pampita Ardohain. Mientras se prepara para su debut como jurado en La Academia, la gran apuesta de Marcelo Tinelli para ShowMatch, conduce su ciclo Pampita Online por Net TV y espera la primera hija de su matrimonio con Roberto García Moritán. Todo en medio de fechas muy emotivas y movilizantes, que la conectaron con hechos muy significativos del pasado y el presente.

La modelo es madre de Benicio, Beltrán y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, además de Blanca, la niña que falleció a los seis años. Ayer por la tarde, Pampita y el actor coincidieron en un emotivo homenaje en Pilar para recordar a la pequeña, en la inauguración de una plaza que lleva su nombre. “Después de dos años de pensar esta idea tan linda y saber que tantos chicos lo van a disfrutar, nos vamos a ir con el corazón muy contento”, destacó la modelo al finalizar una jornada muy especial.

En la víspera, Pampita había celebrado el cumpleaños de 15 de Delfina García Moritán, la hija de su actual marido y Milagros Brito. “Feliz vida a nuestra hija soñada”, escribió Roberto en su cuenta de Instagram para acompañar una foto junto a la cumpleañera t Milagros. “Feliz en tu día”, agregó Pampita al repostear otras dos imágenes familiares que había subido la mamá de la nena. Todo dando señales de la excelente relación que las une y de que funcionan como una verdadera familia ensamblada.

Mientras transita su séptimo mes de embarazo, la modelo anunció días atrás que iba a filmar un reality y de este tema, entre otros, respondía en un móvil con Los ángeles de la mañana, el ciclo de El Trece. “Es para una plataforma de afuera, no es para un canal de aire, y la idea es que salga a fin de año”, señaló la conductora, que negó las versiones de que hayan tenido que suspender un capítulo sobre el polémico baby shower celebrado en un hotel de Palermo. “El contrato se firmó recién la semana pasada. Es sobre mi embarazo, mis emprendimientos y cómo transito el día a día para tratar de hacer todo más o menos bien”, explicó.

Pampita admitió que por el momento no tienen pensado filmar el parto, pero que esa decisión puede modificarse. “Es el quinto parto que voy a transitar, así que con mucha menos ansiedad. Siempre con toda la atención médica para que la bebita tenga todo a disposición por cualquier cosa en ese momento”, relató con una amabilidad que pronto iba a desaparecer.

Todo transcurría con normalidad hasta que el notero Diego Esteves le mencionó un comentario que había realizado Gabriel Oliveri, intimo amigo de la conductora, sobre la histórica pelea con Isabel Macedo en una fiesta en Punta del Este para recibir al 2010. Pero ni bien el periodista empezó a formular la pregunta, Pampita percibió por dónde venía la mano: “No hablo de eso”, alcanzó a advertir. Y al concluir la pregunta, cumplió con su promesa. “Chau, un beso”, saludó y se retiró del móvil.

¿Qué es lo que había dicho Oliveri? El compañero de la modelo en Pampita Online revivió la pelea durante su paso como panelista en remplazo de Marina Calabró en TV Nostra, el ciclo que conduce Jorge Rial en América. “La gente que estuvo ahí cuenta que se descalzó, tiró las sandalias, saltó los sillones porque no llegaba por el caminito normal, la arrastró a la puerta y la agarró de las crenchas”, detalló Oliveri, aportando más precisiones de un hecho de que testigos y allegados, más allá de algunos matices, parecen coincidir.

Alguna vez Guillermo Coppola recordó esa noche y dijo que Pampita había ganado por nocaut quien además creyó que la modelo habría tomado unas copitas de más. “¡La agarró de los pelos, de atrás! Enseguida la gente de seguridad las separó”, afirmó por su parte Analía Franchín hace un tiempo también en Los ángeles de la mañana. Y agregó: “Pampita le recriminó a Isabel: ‘Yo te recibí en mi casa, conociste a mis hijos, me jugaste feo’”.

Yanina Screpante fue otra de las testigos que habló del tema, y aunque coincidió en que Ardohain atacó a la actriz por atrás, aseguró que esta la venía provocando: “Isabel estaba con un espantasuegras y le hacía ‘pi, pi, pi, pi’ a Pampita. Como que la estaba boludeando. Entre la puerta de entrada y el boliche en sí había una recepción en la que se pagaba. Cuando Isabel se va para ese lado salió Pampita de atrás y la cagó a… Bueno, le dio con todo. La agarró de los pelos, la surtió”, rememoró durante su paso por Incorrectas.

La bronca entre la modelo y la actriz se originó en Don Juan y su bella dama, la tira que emitió Telefé en 2008 y 2009 en cuyo elenco coincidieron Macedo y Benjamín Vicuña, por entonces marido de Pampita. El actor chileno se había dado acaramelados besos en la ficción con la ex de Facundo Arana. Pero no fueron pocos los que dijeron que entre ellos había algo más que buen compañerismo.

Cuando los rumores sobre infidelidad se habían apagado, el calor de verano de Punta del Este disparó un escándalo explosivo. Todo ocurrió en una fiesta que Shakira realizó en la disco Tequila para recibir el año nuevo en el balneario uruguayo. Allí, Isabel no tuvo mejor idea que enviar un mensaje de texto a su ex compañero, que se encontraba con toda su familia en el lugar. “Que tengamos otra feliz Nochebuena…”, escribió. Si a esto le sumamos un sugestivo baile de la actriz a Benjamín durante la velada, el resultado fue la violenta reacción de Pampita que no dudó y tomó de los pelos, pegó patadas y arañazos a Isabel, como más de un testigo se encargó de señalar.

