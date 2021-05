La China Suárez mostró una secuela de sus embarazos

Siempre activa en las redes sociales, la China Suárez muestra cómo es su vida cotidiana junto a sus hijos, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su actual vínculo con Benjamín Vicuña. Además, también se da el gusto de compartir imágenes suyas, que en muchos casos son festejadas por sus seguidores, pero por las cuales también recibe algunas críticas de los “haters”.

En ese contexto, la actriz publicó una foto posando en el balcón de la habitación del hotel, en el que se hospedó hace pocos días en Miami. En la imagen, se la puede ver con una musculosa que deja al descubierto su abdomen. Jimena Barón, Brenda Asnicar, Gastón Dalmau y Analía Franchín fueron solo algunas de las figuras del ambiente que resaltaron su belleza. Sin embargo, y atenta a los comentarios negativos que podía recibir, escribió: “En el ombligo tengo una hernia post embarazos. Se opera pero por ahora ni ganas. Ya nos hicimos amigos”. Fueron muchas personas quienes la felicitaron por su sinceridad, y muy pocos quienes la criticaron. De todas formas, ella hizo caso omiso a las opiniones.

Días atrás, la ex Casi Ángeles había contado que se fue de viaje a la ciudad estadounidense para estar con la familia de Sarkany y que pudo conocer a Félix, el hijo de su amiga Sofía que nació el 22 de marzo, una semana antes de su partida, gracias a un método de subrogación que la diseñadora y su pareja realizaron en Estados Unidos. “Contame, ¿cómo estás después de lo que le ocurrió a Sofía?”, le preguntó el cronista de Intrusos al encontrarla en Ezeiza y ella, tras mirar al costado, respondió: “Es un tema muy delicado, pero por suerte pude ver a la familia, pude conocer a su bebé. A eso fui”. Desde Estados Unidos, la pareja de Vicuña posteó una foto del mar, que le dedicó a su amiga: “Hola, amiga. Tu magia está cerca y protege al lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”.

Casualmente, horas antes las hermanas de Sofía Josefina, Clarita y Violeta , sus papás Ricky y Graciela y su marido Tomás, la habían despedido arrojando sus cenizas al mismo mar que la actriz fotografió: “Fue un día hermoso. Compartimos en familia una tarde en inmensidad del mar, donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo”.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, despidió en su s redes Eugenia a su amiga, horas después de que se conociera la triste noticia.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó.

