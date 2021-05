Colombi le puso fecha a las elecciones provinciales

El presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, Ricardo Colombi, confirmó este viernes que "posiblemente votemos el 29 de agosto. Pero a mí me gusta el 3 o el 10 de octubre. Se define la próxima semana una vez que tengamos en mano la ley de postergación de las Paso".

El exgobernador minimizó las versiones sobre una supuesta pelea con Gustavo Valdés. "Siempre nos reunimos con el gobernador Gustavo Valdés. Nunca estuvimos mal. Aunque haya quienes quisieron creer eso", dijo en declaraciones a Maria Mercedes Vázquez, en Corrientes en el Aire, que se emite por radio Continental.

Sobre los rumores de sus intenciones de ser vicegobernador de Valdés, Colombi fue esquivo: "Decir pueden decir mucho, Yo voy a estar donde debo. Acá lo importante es que la alianza ECO se proyecte para muchos años".

"Con Perucho Cassani no hablo hace 15 días por diversos motivos. Pero él habla con Gustavo (Valdés). Si hablo con Canteros porque es el presidente del Senado. Habrá que ver como se canaliza su candidatura, puede ser una colectora, pero debe definirlo el partido en Capital, como en cada municipio. Yo no me meto en los armados municipales", agregó

Volvió a chicanear al senador Camau Espínola. "Ni a misa", dijo y negó la posibilidad de que el compañero de fórmula de Gustavo Valdés sea un peronista. "La decisión sobre el candidato a vicegobernador la tomará Valdés", aseguró