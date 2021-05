Andrea Taboada confirmó que tiene covid: "No me quería dormir, tenía miedo a morirme"

Luego de varios días de aislamiento preventivo, tras presentar síntomas asociados al covid, Andrea Taboada comunicó en sus redes sociales haber contraído la enfermedad.

"Lamentablemente, covid positivo. Gracias a todos por estar", escribió la panelista de LAM, transitando la enfermedad en soledad, aislada en su casa.

Esta mañana, en comunicación con las "angelitas", Andrea describió el impacto que sintió al ver que el resultado del test había detectado el virus. "Fue un mazazo en la cabeza… Leía y se me confundían las letras, decía 'esto no puede ser'", dijo la periodista, sin ocultar la angustia.

Sensibilizada con la situación, Andrea Taboada conmovió a sus compañeras de LAM al confesar su temor: "No me quería ir a dormir porque tenía miedo de morirme. Me quería quedar alerta por si me pasaba otra cosa".

Ciudad.com