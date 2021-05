El inquietante tweet de Karina Jelinek que preocupó a sus seguidores

Karina Jelinek acudió a sus seguidores a través de Twitter y lanzó un mensaje que llamó la atención.

De la nada, Karina publicó un tweet que preocupó muchísimo a sus followers ya que muchos creyeron que la modelo podía estar en peligro y que ese era su pedido de auxilio.

"¡Buenas noches! ¿Les cuento algo por si me pasa algo? ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió, enigmática, sin dar detalles.

Al recibir un montón de comentarios de fans preocupados, acto seguido la modelo les aclaró que está todo bien y les pidió disculpas. "Estoy bien ángeles, discúlpenme y gracias por sus mensajes", cerró sin aclarar qué ocurrió.

Ciudad.com