Repudian en las redes a Tinelli por la falta de protocolos en Showmatch

Luego de más de un año alejado de los medios, Marcelo Tinelli regresó este lunes a la conducción con el debut de " ShowMatch La Academia" en medio de la pandemia de coronavirus. Pero la falta de cuidados durante el programa despertó la indignación de la audiencia y de varios famosos.

Figuras de la farándula argentina como Amalia Granata y Flavia Palmiero, y más usuarios, manifestaron duras críticas contra el formato del ciclo y la ausencia de protocolos frente a las cámaras.

"Tenía muchas razones para volver porque es lo que nos gusta, es lo que amamos de corazón. Mucha gente lo pedía en las calles y también en los pasillos del canal y fundamentalmente porque 'ShowMatch' está conformado por 300 personas, 300 familias que necesitaban volver a laburar y estar otra vez en pantalla. Por más producción nacional y producción argentina", comenzó Tinelli en sus primeras palabras al aire.

Y destacó: "Cumpliendo con todos los protocolos, todos. Hoy, 196 hisopados... todos ¡negativos! Igual mañana hay que hisoparse de vuelta y puede dar positivo". Pese a remarcar que las cerca de 200 personas que se encontraban dentro del estudio se habían realizado el test para la detección del covid, fueron pocos quienes aparecieron con barbijo o mascarillas en el salón, cuando se sabe que muchas veces el resultado puede ser falso si se hace de manera temprana.

Las performances de baile no respetaron la distancia de dos metros sugerida para prevenir contagios y en el resto de los sketch también se vio con una carencia de cuidados que generó polémica en las redes sociales.

"Mientras vos estás fundido con las persianas bajas y los chicos sin escuela, Tinelli te mete 200 personas en un estudio y River con todos contagiados te juega igual. ESENCIALES #GobiernoDeCientíficos. SE NOS RIEN EN LA CARA", se descargó Granata en su Twitter.

Mientras que Palmiero disparó: "Se abrazan en el sketch de la tele. Y vos no podes abrazar a tu mamá. La verdad yo no abrazo a mi mamá para no joderla. Yo me cuido porque soy responsable y eso es lo que va".

La periodista Romina Manguel también mostró su disgusto y fue muy dura: "No hay campaña de concientización que resista lo qué pasó ayer con el fútbol y hoy con Tinelli. Solo nos queda esperar las vacunas. Claro que la gente necesita divertirse y distraerse. Tal vez hoy más que nunca. Pero no con pésimos ejemplos. Lamento tamaña irresponsabilidad".

Además, la doctora Mariana Lestelle apuntó contra el supuesto protocolo anunciado por Tinelli de hisopados diarios a todas las figuras, pero enumeró cuáles son las recomendaciones que debería aplicar en plena segunda ola de contagios de Covid-19. "Cumplir protocolos en cualquier lugar de trabajo no es hisoparse todos los días. Es cumplir con todas las medidas que exige el protocolo: barbijo, distancia social, ventilación", detalló.

Si bien durante toda la noche del lunes la vuelta de "ShowMatch" se disputó cabeza a cabeza en el rating con el reality indiscutido de la televisión, "MasterChef Celebrity 2", muchos espectadores manifestaron sus críticas ante el desarrollo del ciclo de Tinelli sin contemplar la pandemia de Covid.

"Tinelli metió 200 personas en un estudio, pero le quieren sacar las clases a mi hijo y el laburo a mí", "Tinelli aplaude al personal de salud mientras está en un estudio amontonado con 200 personas sin protocolo", "Terrible clandestina organizó El Trece en Showmatch. Tinelli esencial, las clases y los gastronómicos no", fueron algunos de los comentarios más filosos.

Incluso un usuario destacó el momento en el que el presentador le pidió a Lourdes Sánchez y a Lizardo Ponce que se saquen los tapabocas y demostró su repudio. "Es que no los veo... vienen con esas máscaras que no se entiende una verg...", dijo Tinelli en tono de broma, pero su expresión no gustó a los seguidores. "Porque para qué cuidarse, ¿no?", fue la reacción del usuario.

