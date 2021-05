El fuerte reclamo del técnico de Boca Unidos por jugar a pesar de los contagios

El técnico de Boca Unidos, Alfredo Grelak, realizó este martes un fuerte descargo luego del partido que le tocó jugar en medio de un brote de coronavirus.

En conferencia de prensa, el DT valoró el esfuerzo de sus jugadores que lograron empatar 1 a 1 frente a Sportivo Las Parejas sobre el final del encuentro.

Luego, analizó el contexto y aseguró: "A mi esto no me parece normal, hay que priorizar la salud, es un partido de fútbol y lo podemos jugar en otro momento, uno respeta las decisiones pero no las comparte".

En ese sentido, Grelak resaltó que "el plantel convivió durante toda una semana, micro, vestuario, entrenamientos, y más allá de que no salimos ni permitimos visitas nos contagiamos igual, no sé dónde estuvo el foco".

Entre tanto, en declaraciones replicadas por el portal República Aurirroja, el entrenador sostuvo que el "tema es muy delicado" y agregó que "cuando hay tanta cantidad de contagios hay que parar un poco la pelota y analizar que sigue siendo un partido de fútbol, que se puede jugar después".

Los contagios de coronavirus en Boca Unidos afectaron a un total de 14 futbolistas, 4 integrantes del cuerpo técnico y 2 auxiliares, mientras que antes del partido de hoy se sumaron tres nuevos contagios.