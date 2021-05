Piden prisión domiciliara para las mujeres detenidas con droga en Libres

María Fernanda Melchor, empleada municipal de Paraná, y Analía Mangona, psicóloga, declararon ante la Justicia federal y afirmaron ser inocentes.

Ambas fueron detenidas tras un procedimiento de Gendarmería cuando transportaban 49,3 kilos de marihuana en un auto por Ruta 14. Resta conocer el informe pericial de los teléfonos celulares en la causa que se tramita en el Juzgado de Paso de los Libres.

Las paranaenses detenidas con droga realizaron una ampliación declaratoria en la causa que se instruye en el Juzgado Federal de Paso de los Libres.

Según supo El Diario, Melchor, de 31 años, y Mangona de 51, expresaron que “fueron al norte argentino el jueves 25 de marzo de 2021 a reunirse con un grupo de personas que integran el grupo Apola, donde se dedican al estudio de psicoanálisis”. Además, comentaron que “se vinculan por la actividad deportiva y viajaron para ir a navegar junto a un instructor paranaense, que ahora está trabajando en el Club Náutico de Corrientes”. Según trascendió, ambas realizan canotaje en el Paraná Rowing Club.

Según la hipótesis defensiva, “la noche del jueves 27 de mayo el auto Fiat Argo, conducido por Mangona, que fue secuestrado al día siguiente con 50 kilos de marihuana ocultos en el baúl, fue guardado en una playa de estacionamiento cercano al hotel donde se alojaron”.

Para la defensa, “la llave quedó en manos de una persona, quien habría sido la encargada de cargar el estupefaciente”. Este planteo se debatirá y deberá dilucidarse en la Justicia.

Emilio Fouces, abogado defensor de las detenidas, expresó que “por el momento no existe vínculo con el narcotráfico. Tienen acreditado por qué viajaron; no hay seguimiento fotográfico, ni testigos, y no tienen antecedentes judiciales”.

Lo cierto es que el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, será el encargado de dar a conocer en los próximos diez días la información pericial sobre los dos celulares incautados. La información de llamadas telefónicas y mensajes será importante para dilucidar si Melchor o Mangona tuvieron o no contacto con alguna banda dedicada al narcotráfico.

Fouces solicitó la prisión domiciliaria para ambas mujeres que se encuentran detenidas en la base del Escuadrón 57 de la Gendarmería Nacional de Santo Tomé.

Luego de la investigación, el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, tendrá que resolver la situación procesal y deberá decidir si ordena la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento. En caso de que ocurra esto último, serán juzgadas por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El caso tomó relevancia cuando los familiares de Melchor denunciaron su desaparición, ya que no lograban contactarse durante la última semana de marzo pasado.

La Justicia entrerriana emitió el pedido de localización y el 28 de marzo se supo que Melchor estaba detenida en Corrientes por transportar droga.

(NG)