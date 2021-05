Cuáles son las restricciones por coronavirus que regirán en Corrientes

El gobernador, Gustavo Valdés, anunció este miércoles, a través de una conferencia de prensa, cuáles serán las restricciones que habrá en la provincia a partir del retroceso a fase 3 que confirmó ayer durante una inauguración.

El mandatario provincial comenzó la conferencia informando que se han realizado 16 muestras y 14 corresponden a la cepa de Manaos. "Decíamos que si los casos aumentaban íbamos a tomar medidas es el segundo día con 700 casos, la ciudad de Corrientes venía con números amesetados en 100 casos, hemos tenido el doble prácticamente", afirmó.

"Consideramos que las medidas que vamos a tomar son estrictamente necesarias y que la tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad. Tenemos que evitar que se vaya de la manos", destacó Valdés.

El gobernador comunicó que la provincia se dividió en ciudades que están en fase 2, fase 3 y fase 5. Las localidades que se encuentran en fase 2 y 3suspenden las clases presenciales.

Estas ciudades serían Goya con 275 casos, Mercedes con 190, Capital con 585, Paso de los Libres 333, Curuzú Cuatiá 274, Monte Caseros 154, Mocoretá 120 casos, Juan Pujol 102, Santa Rosa 91, Esquina 82.

"El foco de contagios no se da en la Escuela, no notamos que sea el centro de la escena, estamos hablando de bajar la movilidad para que los padres tengan que moverse y no tengamos actividades extracurriculares", dijo Valdés y afirmó, "necesitamos inmovilizar el transporte de sistema escolar. no porque les escuela sea causante de contagios sino porque genera movilidad. En estas ciudades no habrá educación presencial, va haber restricción en la circulación hasta el 31".

Restricciones

- Desde este jueves de las 00 hasta las 7, se restringe la circulación. Con excepción de el personal de salud con uniforme con credencial y yendo al trabajo; personal de seguridad con credencial y uniforme; funcionarios nacionales, provinciales y municipales con actividades que estén vinculadas al trabajo de la pandemia y personas con urgencias medicas.

-Prohibidas las reuniones sociales y familiares. Desde las 21 se van a desalojar los espacios públicos y las plazas.

- Comercios con cierre obligatorio desde las 21, en ciudades con fase 2 y 3, con excepción de farmacias y estacionamientos.

-Los casinos en estas ciudades van a estar cerrados si los hubiere, así como también lugares de esparcimientos.

-Bares y restó hasta las 00, y solamente al aire libre.

-Actividades de culto suspendidas en espacios cerrados y al aire libre, solo los domingos, hasta 20 personas y con distanciamiento a excepción del 25 de mayo que es el día patrio.

-La administración publica tendrá asueto desde hoy hasta la semana que viene.

-Actividades deportivas suspendidas, las canchas de futbol 5 y gimnasios cerrarán las actividades hasta el 31.

-Peluquerías serán por turno y sin espera al igual que las clínicas.

-Turismo no se permitirá el ingreso de personas en las localidades de fase 2 y fase 3.

-En todos los retenes de ingreso a la provincia de Corrientes se van a pedir hisopado negativo y certificado de vacunación.