La Ciudad de Buenos Aires evalúa un cierre estricto los fines de semana

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evalúa un cierre estricto durante los fines de semana con el objetivo de bajar los contagios y controlar sobre todo los encuentros sociales en lugares cerrados, uno de los puntos de mayor incidencia en la suba de casos.

La medida está bajo evaluación de las autoridades porteñas e incluye una serie de restricciones duras para contener la segunda ola que desde hace varios días volvió a tomar envión, según fuentes de la Ciudad. De aprobarse, empezaría a regir este sábado a las 00 horas -cuando vence el DNU presidencial con las restricciones- hasta el lunes a las 6 de la mañana. En principio, buscarían un cierre casi total de los comercios durante todo el fin de semana. Así, quedarían abierto solo los locales esenciales -alimentación, farmacias y ferreterías, entre otros- y se buscaría que los restaurantes y bares solo puedan atender bajo la modalidad de delivery o take away. De esta manera, ya no podrían atender clientes en las mesas exteriores como hoy está autorizado.

Esta última es una de las medidas que más discusiones genera puertas adentro de la Ciudad. Algunos creen que sería un golpe muy duro para el sector gastronómico que ya viene dañado desde marzo del año pasado por los efectos de la pandemia. Pero los números de casos en aumento convencen de a poco a quienes aún dudan de aplicar estas restricciones: este miércoles hubo otro récord con 39.652 contagios. Se sumaron 494 muertes.

(JML)