Confinamiento duro por nueve días en todo el país para frenar el coronavirus

El Presidente, Alberto Fernández, anunció este jueves que el país tendrá una estricta restricción de la circulación en las zonas de alto riesgo o en alarma epidemiológica, desde este sábado a las 00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive, con el fin de mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

Así, serán suspendidas las actividades económicas, comerciales, sociales, educativas, deportivas y religiosas, podrán funcionar solo comercios esenciales y con envío a domicilio. Solo se podrá circular entre las 6 y las 18 de cada día "en cercanías del domicilio", recalcó Fernández.

Solamente tendrán permiso de circulación libre trabajadores esenciales.

De las nueve jornadas comprendidas en la medida, "esta decisión solo involucra tres días hábiles", recalcó el Presidente.

No obstante, comunicó que desde el 31 de mayo al 11 de junio se retomarán las actividades como seguían hasta hoy. Pero el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir todos los movimientos en las zonas más complicadas.

"Si se cumplen las medidas reduciremos el impacto de la segunda ola, si se implementan de modo oportuno los contagios van a ceder y podremos volver a las actividades".

"Estamos viviendo el peor momento desde que se desató la pandemia, estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos", remarcó el mandatario al iniciar su mensaje, grabado y transmitido por cadena nacional y plataformas digitales.

Y subrayó "hay verdades que están por encima de los desacuerdos", por lo que destacó que el trabajo es llevado en conjunto con gobernadores y gobernadoras.

No obstante, el Jefe de Estado aseguró que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias" y que "hay una sola pandemia que no reconoce límites ni jurisdicciones". E impulsó el proyecto de ley que unifica el plan para mitigar la pandemia y se encuentra en debate en el Congreso.

"Se evidenciaron tres problemas: en algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos, en otros se implementaron de manera tardía y algo fundamental, en muchos lugares, los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron", expresó.

Pidió asimismo "no naturalizar tanta tragedia; no es momento de especulaciones y nadie tiene derecho a querer sacar ventaja, debemos unirnos".

"Pedimos -dijo- que no se niegue esta realidad, cada contagio debe dolernos, cada muerte debe conmovernos".

"Es decisivo que cada autoridad de todos los distritos apliquen" estas normas, dijo e insistió en que "estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia".