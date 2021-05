CORRIENTES : CORONAVIRUS: 3.297 CASOS ACTIVOS (48.672 ACUMULADOS) MUERTES: 734

Boca apenas empató y definirá su clasificación en la última jornada

El conjunto Xeneize no tuvo ideas para superar a Barcelona de Guayaquil y debió conformarse con la igualdad sin abrir el marcador. El equipo de Miguel Ángel Russo deberá vencer a The Strongest para no depender de otro resultado y avanzar a los octavos de final.