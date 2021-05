Blanco: "Nos venía mejor jugarlo, pero no podemos anteponer el deporte a la salud"

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, lamentó la suspensión del fútbol a dos días de la semifinal de la Copa de la Liga que su equipo debía jugar ante Boca, pero reconoció que "no se puede poner por delante el deporte a la salud".

"Nos venía mejor jugarlo, pero no podemos anteponer el deporte a la salud", opinó Blanco en una entrevista con Télam Radio. "Es una pena en lo deportivo porque para nosotros es un momento especial pero hay que privilegiar la salud", agregó.

Racing tenía programado enfrentar a Boca este domingo en el Estadio del Bicentenario de San Juan. Sin embargo, el fútbol local quedó suspendido hasta el 30 de mayo inclusive por las restricciones a nivel nacional.

"Teníamos todo preparado para viajar y estábamos haciendo los PCR, pero hoy no sabemos cuándo es el partido y tal vez lo mejor sea no trasladarse. Jugaríamos acá en cualquier lugar pero si hay un tema sanitario que nos sobrepasa no podemos decir nada, aunque para nosotros lo mejor es terminar esta competencia lo más rápido posible", expresó el presidente de Racing,

Víctor Blanco aclaró que "siempre tuvimos confianza en los jugadores que trajimos. Por ahí no rindieron tanto de entrada pero tanto los refuerzos como el técnico se fueron acomodando. De a poco se fueron dando los resultados y seguimos vivos en todas las competencias".

Además, el dirigente aseguró que nunca pensó en despedir al entrenador Juan Antonio Pizzi cuando no se daban los resultados. "Me dejo llevar por los hechos, no por los dichos. Se dicen muchas cosas y hay presiones del hincha y de nosotros mismos, pero nunca se nos pasó por la cabeza tomar una decisión abrupta con Pizzi".

Telam