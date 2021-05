Crudo relato de La Chabona cuando perdió un embarazo: "Me gatillé con un fierro"

La Chabona contó con mucha crudeza cuando en 2013 perdió un embarazo de seis meses tras un accidente de tránsito e intentó quitarse la vida.

"Fue en 2013, yo estaba embarazada de seis meses, tenía 20 años. Es re feo. La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar", indicó la influencer en charla con Tomás Dente en "Vino para vos".

Y agregó: "Era mi primer hijo y me quise matar, me encerraba en mi pieza y me cortaba los brazos. Me gatillé con un fierro y no salieron los tiros. Me quería ir con él, no me importaba nada", enfatizó.

Sobre aquel dramático momento que pasó cuando tenía 20 años explicó: "La muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar. Iba a buscar una torta, iba con un chabón, y desgraciadamente me chocó un auto. Fue en San Pedro y me trasladaron a Pergamino. Ni vergüenza ni nada compa de las cicatrices"

"Son los golpes de la vida. A mí me encantan las cicatrices, es mi cuerpo, y las amo porque es por mi hijo", aseguró.

PrimiciasYa