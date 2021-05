Messi espera entusiasmado el reencuentro con sus compañeros

Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino, reveló su entusiasmo por jugar la próxima Copa América debido a que podrá reencontrarse con sus compañeros del equipo nacional en un certamen que será “diferente” debido a la coyuntura que atraviesa el mundo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

“Sí, estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos”, dijo el crack del Barcelona en una entrevista que concedió al diario deportivo Olé.

Sin embargo, no solo el reencuentro con sus compañeros moviliza al rosarino quien no se mostró ajeno al contexto en el que se desarrollará está Copa América, que en principio iba a ser organizada por Argentina y Colombia y hoy se celebraría sólo en nuestro país ya que en Colombia el clima de agitación social hizo inviable su realización.

“Es una Copa América especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez”, señaló el campeón olímpico en Beijing 2008, en clara alusión a los estadios vacíos de público, el marco que ofrece desde el año pasado generado por la pandemia de covid-19.

Messi siempre disfruta se sus regresos a la Argentina y especialmente a Rosario, su tierra natal. Los años pasan, pero esa satisfacción por el regreso a casa se renueva y ese sentimiento mereció una mención y una justificación por parte del astro, que el 24 de junio próximo cumplirá 34 años.

“Si bien me vine de chico a Barcelona, nunca me fui de allí (Argentina) tampoco. Siempre todo lo que me pasaba estaba relacionado, mi familia y amigos estuvieron siempre ahí”, señaló, y sobre el porqué de sus ganas de volver agregó: “No sé qué es, no sé cómo explicarlo. A mí me encanta ir a Rosario, estar con mi gente. Por ahí reencontrarme con amigos, familiares, comer asados con ellos, juntarme. No sé, quizás el hecho de irme tan chico también y no haber disfrutado de todo como a mí me hubiese gustado, del país o de mis amigos, hace que quiera seguir volviendo, que quiera estar ahí”.

Barcelona tuvo una temporada atípica ya que apenas logró un título, la Copa del Rey, el 35° ganado por Messi con la casaca azulgrana, y no pasó inadvertido que su festejo fue especial, más elocuente que en otros logros de mayor envergadura con el club catalán.

“Siempre que compito lo hago para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasándola bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey fue un punto de inflexión, muy importante”, afirmó el futbolista, quien en las próximas horas regresará a la Argentina para sumarse al seleccionado “albiceleste”.