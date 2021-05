Diego Ramos contra Ivana Nadal: "Se murió mi papá por esto"

Diego Ramos respondió a Ivana Nadal por sus videos de Instagram en los que niega la pandemia. Fue en un programa televisivo este fin de semana.

Ivana Nadal continúa escandalizando las redes sociales con sus videos de Instagram en los que niega la pandemia de covid y da polémicos consejos a sus seguidores. La semana pasada la modelo señaló que “un virus mortal es cuando salimos a la calle y vemos gente que muere y está tirada en el piso” y generó la furia de Diego Ramos, que le recordó que su padre murió a raíz del coronavirus.

En TV Nostra mostraron el polémico video con el que la modelo alentó a sus seguidores a hacer caso omiso de las últimas medidas para prevenir el pico de muertes y contagios que viene asolando a la Argentina y el panelista explotó. “No es un virus con el que salís a la calle y te desmayás. (…) Me parece muy peligrosa”, dijo Ramos.

“Me gustaría tomar esto por el lado gracioso de la cosa pero a mí, que se me murió mi papá por esto, que lo tuve que internar y no supe cuándo me iba a despedir y que cuando me despedí no supe que esa iba a ser la última vez, te quiero decir Ivana que sos una gran maleducada y una gran irrespetuosa”, agregó el panelista.

“Y ojalá que nunca te pase para que no te enteres de la peor forma que esto realmente existe y que la gente sí se muere. Yo te lo tengo que decir en nombre de toda la gente a la que le faltó alguien. Y porque googlees tres boludeces, no podés hablar así", concluyó.